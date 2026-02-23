Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - Федоров

Сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации, а 90% отсрочек продлили автоматически через "Резерв+" без заявлений, справок и походов в ТЦК, сообщил в понедельник министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны

Министр добавил:

90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+. Автоматизировали процесс получения отсрочек — и уже сейчас 90% продлеваются без человеческого вмешательства за несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурса