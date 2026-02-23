Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - Федоров

$43.270.01
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 1744 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения ЧФ РФ с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 16736 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 28667 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 33756 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 54951 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 49367 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 49857 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 46433 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 50982 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев • УНН

 952 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что 90% отсрочек продлено автоматически через "Резерв+" без дополнительных действий. Сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации.

Сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации, а 90% отсрочек продлили автоматически через "Резерв+" без заявлений, справок и походов в ТЦК, сообщил в понедельник министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны

- написал Федоров.

Министр добавил:

90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+. Автоматизировали процесс получения отсрочек — и уже сейчас 90% продлеваются без человеческого вмешательства за несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурса

По его словам, теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку автоматически:

  • вместо сбора документов, дающих право на отсрочку - система самостоятельно обрабатывает данные из реестров;
    • вместо очередей в ТЦК каждые 90 дней - цифровой процесс без человеческого вмешательства;
      • вместо ожидания статуса отсрочки более недели - уведомление в "Резерв+";
        • вместо ручной обработки десятков тысяч заявлений и сопроводительных документов - фокус на ключевых задачах обороны.

          Юлия Шрамко

