Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - Федоров
Киев • УНН
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что 90% отсрочек продлено автоматически через "Резерв+" без дополнительных действий. Сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации.
Сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации, а 90% отсрочек продлили автоматически через "Резерв+" без заявлений, справок и походов в ТЦК, сообщил в понедельник министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны
Министр добавил:
90% отсрочек продлили автоматически через Резерв+. Автоматизировали процесс получения отсрочек — и уже сейчас 90% продлеваются без человеческого вмешательства за несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурса
По его словам, теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку автоматически:
- вместо сбора документов, дающих право на отсрочку - система самостоятельно обрабатывает данные из реестров;
- вместо очередей в ТЦК каждые 90 дней - цифровой процесс без человеческого вмешательства;
- вместо ожидания статуса отсрочки более недели - уведомление в "Резерв+";
- вместо ручной обработки десятков тысяч заявлений и сопроводительных документов - фокус на ключевых задачах обороны.
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ22.02.26, 16:20 • 49371 просмотр