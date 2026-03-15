Канада и страны Северной Европы договорились о совместном военном производстве

Канада и пять стран Северной Европы договорились об усилении сотрудничества в сфере военно-промышленного производства и других направлениях, в частности, поддержке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Во время встречи в Осло премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Канады договорились об углублении военно-промышленной кооперации.

Мы все согласны: если будем тратить эти средства отдельно или без согласованности, это не будет выгодным для налогоплательщиков. Это также не защитит наших граждан настолько, насколько нужно

В то же время глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что "старый мировой порядок исчез и, вероятно, не вернется".

Мы должны построить что-то новое, и это должен быть мировой порядок, основанный на ценностях, которые мы отстаиваем