Канада и страны Северной Европы договорились о совместном военном производстве
Киев • УНН
Премьеры шести стран договорились о совместном военном производстве и поддержке Украины. Канада инвестирует 35 миллиардов долларов в оборону Арктики.
Канада и пять стран Северной Европы договорились об усилении сотрудничества в сфере военно-промышленного производства и других направлениях, в частности, поддержке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во время встречи в Осло премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Канады договорились об углублении военно-промышленной кооперации.
Мы все согласны: если будем тратить эти средства отдельно или без согласованности, это не будет выгодным для налогоплательщиков. Это также не защитит наших граждан настолько, насколько нужно
В то же время глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что "старый мировой порядок исчез и, вероятно, не вернется".
Мы должны построить что-то новое, и это должен быть мировой порядок, основанный на ценностях, которые мы отстаиваем
Дополнительно
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о масштабной программе инвестиций в военную инфраструктуру в Арктическом регионе. Правительство страны планирует направить около 35 млрд канадских долларов на укрепление оборонного присутствия на севере Канады.
Напомним
Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может усложнить россии военное сотрудничество с Ираном.