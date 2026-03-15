Канада и страны Северной Европы договорились о совместном военном производстве

Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 17761 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 45203 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 47537 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 41660 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 34662 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 60203 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 57417 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 27082 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 64623 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В России заявили о сбитии беспилотников, летевших на Москву. Аэропорты закрыли15 марта, 07:40 • 5918 просмотра
Папа Лев XIV сменил резиденцию – в Ватикане заговорили о новом этапе его понтификата15 марта, 09:08 • 4714 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 16528 просмотра
Нефть продолжит дорожать из-за угрозы ударов по энергетической инфраструктуре Персидского залива - Reuters15 марта, 11:03 • 9976 просмотра
В Киеве простились с бразильским добровольцем, погибшим в боях за УкраинуPhotoVideo11:49 • 10899 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 60191 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 57409 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 42885 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 52851 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 57043 просмотра
Канада и страны Северной Европы договорились о совместном военном производстве

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Премьеры шести стран договорились о совместном военном производстве и поддержке Украины. Канада инвестирует 35 миллиардов долларов в оборону Арктики.

Канада и пять стран Северной Европы договорились об усилении сотрудничества в сфере военно-промышленного производства и других направлениях, в частности, поддержке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время встречи в Осло премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Канады договорились об углублении военно-промышленной кооперации.

Мы все согласны: если будем тратить эти средства отдельно или без согласованности, это не будет выгодным для налогоплательщиков. Это также не защитит наших граждан настолько, насколько нужно

- сказал премьер-министр Канады Марк Карни.

В то же время глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что "старый мировой порядок исчез и, вероятно, не вернется".

Мы должны построить что-то новое, и это должен быть мировой порядок, основанный на ценностях, которые мы отстаиваем

- говорится в ее заявлении.

Дополнительно

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о масштабной программе инвестиций в военную инфраструктуру в Арктическом регионе. Правительство страны планирует направить около 35 млрд канадских долларов на укрепление оборонного присутствия на севере Канады.

Напомним

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может усложнить россии военное сотрудничество с Ираном.

Евгений Устименко

