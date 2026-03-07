Конфлікт в Ірані може зіграти на користь України - президент Фінляндії

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 14211 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 31068 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 22600 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 24733 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 44069 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 55013 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 62202 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44490 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 83691 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30335 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.7м/с
74%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 19461 перегляди
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір7 березня, 11:06 • 11202 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 15271 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково7 березня, 12:54 • 10313 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 12953 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 47533 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 54476 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 83686 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 52044 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 59762 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Харків
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 13035 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 15371 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 19565 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 21980 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 22173 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Соціальна мережа

Конфлікт в Ірані може зіграти на користь України - президент Фінляндії

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Александр Стубб заявив про можливе ускладнення військової співпраці РФ та Ірану. Конфлікт на Близькому Сході може створити умови для дипломатії в Україні.

Конфлікт в Ірані може зіграти на користь України - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може ускладнити Росії військову співпрацю з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За його словами, удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та по інших країнах регіону - означають, що "Іран і Росія наразі не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості".

Крім того, зміщення уваги до Ірану може створити можливості для дипломатії по завершенню війни в Україні, "надавши учасникам переговорів простір для досягнення угоди без привернення до неї загальної уваги".

Також Стубб вважає, що війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки в плані ППО, як це сталося в регіоні Перської затоки в перші 7 днів війни на Близькому Сході.

Крім того, президент Фінляндії порівняв фінансові витрати на обидві війни. За його оцінкою, перший тиждень бойових в Ірані обійшовся приблизно в 40 млрд доларів, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.

Окремо лідер Фінляндії зробив ще один коментар щодо росії і Близького Сходу. Він зазначив, що у рф вже є два заводи, які виробляють дрони "Шахед" з використанням іранських технологій. Ще Стубб додав, що ймовірним негативним наслідком конфлікту на Близькому Сході стане зростання цін на нафту, "яке, по суті, буде підписувати російську військову машину".

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александр Стубб заявляв, що військові операції США та Ізраїлю проти Ірану виходять за межі міжнародного права. Він вважає, що дії США спрямовані на запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Техніка
Війна в Україні
Ізраїль
Александр Стубб
Bloomberg
Шахед-136
Фінляндія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран