Конфлікт в Ірані може зіграти на користь України - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може ускладнити Росії військову співпрацю з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За його словами, удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та по інших країнах регіону - означають, що "Іран і Росія наразі не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості".

Крім того, зміщення уваги до Ірану може створити можливості для дипломатії по завершенню війни в Україні, "надавши учасникам переговорів простір для досягнення угоди без привернення до неї загальної уваги".

Також Стубб вважає, що війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки в плані ППО, як це сталося в регіоні Перської затоки в перші 7 днів війни на Близькому Сході.

Крім того, президент Фінляндії порівняв фінансові витрати на обидві війни. За його оцінкою, перший тиждень бойових в Ірані обійшовся приблизно в 40 млрд доларів, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.

Окремо лідер Фінляндії зробив ще один коментар щодо росії і Близького Сходу. Він зазначив, що у рф вже є два заводи, які виробляють дрони "Шахед" з використанням іранських технологій. Ще Стубб додав, що ймовірним негативним наслідком конфлікту на Близькому Сході стане зростання цін на нафту, "яке, по суті, буде підписувати російську військову машину".

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александр Стубб заявляв, що військові операції США та Ізраїлю проти Ірану виходять за межі міжнародного права. Він вважає, що дії США спрямовані на запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.