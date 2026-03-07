NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково

Рано чи пізно людство виявить астероїд, що наближається до нас, здатний знищити ціле місто або навіть цілу країну. Саме тому у 2022 році NASA провело генеральну репетицію захисту планети: вони навмисно врізали безпілотний космічний апарат у нешкідливий астероїд, щоб змінити його траєкторію, пише УНН з посиланням на National Geographic.

Деталі

Ціллю був супутник Діморфос довжиною 160 метрів, що обертається навколо астероїда Дідімос довжиною 760 метрів. Жоден з них не загрожує Землі, і зміна орбіти меншого астероїда навколо його більшого компаньйона була вкрай малоймовірною. Місія, відома як "Double Asteroid Redirection Test" (DART), пройшла успішно, продемонструвавши, що відкинути астероїд від Землі можливо.

Однак кропіткі телескопічні спостереження цієї пари тепер показують, що самогубна сутичка DART з Діморфосом була настільки потужною, що супутник, що відскочив, створив для Дідімоса гравітаційне зміщення, перевівши обидва астероїди на іншу орбіту навколо Сонця.

Іншими словами, "вдаривши супутник з такою силою, ми також трохи зрушили гігантський об'єкт, що знаходиться поряд з ним", зазначив Енді Рівкін, планетарний астроном з Лабораторії прикладної фізики (Applied Physics Laboratory) Університету Джонса Гопкінса (Johns Hopkins University) і один з авторів нового дослідження, опублікованого 6 березня в журналі Science Ad. Це перший випадок, коли людство змінило сонячну орбіту астероїда.

Подвійні астероїди, такі як Дідімос та Діморфос, мають спільний гравітаційний центр. У центрі цієї області домінує більший об'єкт — у цьому випадку Дідімос, який у 200 разів масивніший за свого супутника. Але якщо вдарити менший об'єкт, його більший побратим теж "відчує" це.

Перед зіткненням DART з Діморфосом в 2022 році вченим довелося продумати всі можливі результати місії, включаючи кілька похмурих сценаріїв. "Що якщо цей експеримент направить систему Дідімоса на траєкторію зіткнення із Землею? — зазначив Рахіл Макадіа, ще один автор дослідження та дослідник планетарного захисту з Університету Іллінойсу (University of Illinois) в Урбана-Шампейні. - Це, вочевидь, небажано. Тому ми вивчили це питання".

Вони виявили, що жодного помітного впливу на Дідімос не буде. Він відчує удар по Діморфосу, але сам Дідімос не зрушив би з місця.

Натомість NASA заявило, що для того, щоб місія вважалася успішною, DART повинен був змінити орбіту Діморфоса навколо Дідімоса на 73 секунди. Натомість невеликий космічний апарат розміром із фургон скоротив орбіту астероїда на 33 хвилини — завдяки силі удару DART та викиду уламків, що відкололися від Діморфоса під час зіткнення.

До початку місії астрономи припускали, що Діморфос є так званою купою уламків: замість гігантської цільної скелі він більше схожий на скупчення валунів, що ледве утримуються разом слабкою гравітацією астероїда. Якщо збити його космічним апаратом на швидкості 14 000 миль на годину, його частина неминуче відколеться в космос.

Але удар DART викинув набагато більше уламків, ніж будь-хто очікував. Цей потік повітря діяв подібно до реактивного струменя ракети, потужно відкидаючи астероїд назад, набагато сильніше, ніж багато хто пророкував.

Усі, хто спостерігав за цією драмою, думали те саме: "Це має мати несподівані наслідки", — каже Федеріка Спото, дослідник динаміки астероїдів із Центру астрофізики Гарварда та Смітсонівського інституту, яка не брала участі в новому дослідженні. Якщо Діморфос так сильно постраждав від космічного апарату, то що могло статися з Дідімосом?

Після виходу з ладу DART у 2022 році Макадіа та його команда відстежували Дідімоса та Діморфоса, використовуючи метод, званий зоряним затемненням. Це складний процес, який вимагає знаходження у потрібного телескопа у потрібний час, щоб побачити проходження небесного об'єкта перед далекою зіркою. На основі того, як об'єкт тимчасово блокує світло зірок, астрономи можуть визначити, з якою швидкістю і в якому напрямку рухається в космосі.

Завдяки майже двом десяткам зоряних затемнень команда Макадіа визначила, що пара астероїдів сповільнилася — але лише на 22 мільйонні частки милі на годину. Для порівняння, звичайний садовий равлик рухається приблизно в 1000 разів швидше.

На відміну від зміни орбіти Діморфоса навколо Дідімоса, зміна навколосонячного шляху Дідімоса була мізерно малою — "еквівалентно переміщенню системи Дідімоса на довжину Ейфелевої вежі за рік", — каже Крістіна Томас, планетарний астроном з Університету Північної Арізони, яка не брала участі.

"Це крихітна, дуже крихітна зміна", - говорить Макадіа. Але з часом незначні зміни можуть накопичуватися та кардинально змінювати орбіти астероїдів. Про всяк випадок вони провели розрахунки, щоб зрозуміти, де Дідімос та його супутник можуть опинитися у довгостроковій перспективі.

"Не хвилюйтеся", пише видання. "Ми в безпеці від зіткнення Дідімоса із Землею", — каже Макадіа.

Пізніше цього року космічний апарат Hera Європейського космічного агентства прибуде до Діморфоса, щоб провести дослідження уламків, залишених DART. Це, безперечно, відкриє нові подробиці першого в історії людства експерименту з планетарного захисту. Космічний апарат, можливо, і розлетівся на мільйон частин у 2022 році, але він залишив по собі масу цікавих наукових даних, які можуть допомогти захистити Землю, якщо (або коли) людство виявить космічний камінь, що наближається.

