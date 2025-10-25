Астрономи виявили другий за швидкістю астероїд у Сонячній системі, що ховається у світлі Сонця, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

Нещодавно знайдений космічний об'єкт ледь не побив рекорд швидкості.

Астероїд, який отримав назву 2025 SC79, має траєкторію всередині орбіти Венери, яка облітає Сонце всього за 128 днів, що робить його другим за швидкістю унікальним астероїдом у Сонячній системі, згідно з заявою Carnegie Science. 2025 SC79 також досить великий астероїд: його довжина становить близько 700 метрів, що приблизно відповідає довжині хмарочоса.

Астроном Скотт Шеппард з Університету Карнегі, відомий першовідкривач малих місяців Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна, помітив астероїд, що ховається в сонячному світлі, 27 вересня. Хоча 2025 SC79 не наблизиться до Землі в найближчому майбутньому, виявлення прихованих астероїдів вкрай важливе для захисту нашої планети, підкреслив Шеппард у своїй заяві.

Найнебезпечніші астероїди найважче виявити. Більшість дослідників астероїдів знаходять ці об'єкти в темряві ночі, коли їх найлегше помітити. Але астероїди, що ховаються поблизу Сонця, можна спостерігати тільки в сутінках перед сходом або заходом сонця. Якщо ці "сутінкові" астероїди наблизяться до Землі, вони можуть становити серйозну небезпеку зіткнення - сказав Шеппард.

Шеппард та його команда раніше також виявили найшвидший з відомих астероїдів, 2021 PH27, який обертається навколо Сонця всього за 113 днів - менше третини земного року. Його дослідження сутінкових астероїдів, зокрема за фінансової підтримки NASA, використовує камеру темної енергії на 4-метровому телескопі Віктора М. Бланка Національного наукового фонду (NSF) у Чилі.

Подальші спостереження 2025 SC79 вимагатимуть кількох місяців, оскільки зараз він знаходиться за Сонцем з точки зору Землі. "Майбутні дослідження цього об'єкта дозволять дізнатися подробиці про його склад, про те, як він витримує сильне нагрівання поблизу Сонця, а також про його можливе походження", - заявили представники Університету Карнегі.

