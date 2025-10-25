Астрономи виявили другий за швидкістю астероїд у Сонячній системі

$41.900.00
Ексклюзив
10:22 • 3254 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 10076 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45 • 13698 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
06:30 • 13008 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 16122 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 30763 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 47846 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 36819 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38269 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31456 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Теги
Автори
Популярнi новини
"Ігнорує реальність": в ISW прокоментували погрози кремля відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk25 жовтня, 03:04 • 13382 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде06:14 • 12225 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 8032 перегляди
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto07:41 • 5192 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 4902 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 5098 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 13705 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 32236 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 54386 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 47648 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Міст Метро (Київ)
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 464 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 8226 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде06:14 • 12329 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 20010 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 23139 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Фільм
Золото
Серіали

Астрономи виявили другий за швидкістю астероїд у Сонячній системі

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Астрономи виявили астероїд 2025 SC79, що є другим за швидкістю в Сонячній системі, обертаючись навколо Сонця за 128 днів. Його довжина становить близько 700 метрів, і він ховається у світлі Сонця, що ускладнює виявлення.

Астрономи виявили другий за швидкістю астероїд у Сонячній системі

Астрономи виявили другий за швидкістю астероїд у Сонячній системі, що ховається у світлі Сонця, пише УНН з посиланням на Space.com. 

Деталі

Нещодавно знайдений космічний об'єкт ледь не побив рекорд швидкості.

Астероїд, який отримав назву 2025 SC79, має траєкторію всередині орбіти Венери, яка облітає Сонце всього за 128 днів, що робить його другим за швидкістю унікальним астероїдом у Сонячній системі, згідно з заявою Carnegie Science. 2025 SC79 також досить великий астероїд: його довжина становить близько 700 метрів, що приблизно відповідає довжині хмарочоса.

Астроном Скотт Шеппард з Університету Карнегі, відомий першовідкривач малих місяців Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна, помітив астероїд, що ховається в сонячному світлі, 27 вересня. Хоча 2025 SC79 не наблизиться до Землі в найближчому майбутньому, виявлення прихованих астероїдів вкрай важливе для захисту нашої планети, підкреслив Шеппард у своїй заяві.

Найнебезпечніші астероїди найважче виявити. Більшість дослідників астероїдів знаходять ці об'єкти в темряві ночі, коли їх найлегше помітити. Але астероїди, що ховаються поблизу Сонця, можна спостерігати тільки в сутінках перед сходом або заходом сонця. Якщо ці "сутінкові" астероїди наблизяться до Землі, вони можуть становити серйозну небезпеку зіткнення

- сказав Шеппард.

Шеппард та його команда раніше також виявили найшвидший з відомих астероїдів, 2021 PH27, який обертається навколо Сонця всього за 113 днів - менше третини земного року. Його дослідження сутінкових астероїдів, зокрема за фінансової підтримки NASA, використовує камеру темної енергії на 4-метровому телескопі Віктора М. Бланка Національного наукового фонду (NSF) у Чилі.

Подальші спостереження 2025 SC79 вимагатимуть кількох місяців, оскільки зараз він знаходиться за Сонцем з точки зору Землі. "Майбутні дослідження цього об'єкта дозволять дізнатися подробиці про його склад, про те, як він витримує сильне нагрівання поблизу Сонця, а також про його можливе походження", - заявили представники Університету Карнегі.

Астрономи знайшли нову екзопланету GJ 251c, яка потенційно придатна для життя 24.10.25, 18:29 • 4116 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Метеорит
Чилі
NASA