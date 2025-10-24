Астрономи знайшли нову екзопланету GJ 251c, яка потенційно придатна для життя

Нещодавно відкрита суперземля має назву GJ 251c, знаходитья поблизу Сонячної системи і вважається гарним кандидатом для "пошуків життя".

Передає УНН із посиланням на EFE.



Деталі

Дослідники космосу, що фінансуються NASA, нещодавно виявили "суперземлю", яка знаходиться на відстані 18 світлових років від Сонячної системи. Планета обертається навколо червоного карлика Gliese 251, вдвічі меншого за Сонце та меншого за нього, але приблизно на мільярд років старшого. За висновком астрономів, Gliese 251 знаходиться в "зоні життя", - ї характеристики дуже перспективні для пошуку позаземного життя.

Екзопланета розташована близько до карликової зірки, але разом з тим, знаходиться в помірному поясі, де могла б існувати рідка вода, при умові, якщо ця планета має стабільну атмосферу.

Екзопланета розташована в зоні життя зірки. Отже, відстань від зірки якраз підходить для існування рідкої води на поверхні – якщо вона має правильну атмосферу - пояснює співавтор Суврат Махадеван з Університету штату Пенсильванія.

Екзопланету було виявлено за допомогою даних Habitable-Zone Planet Finder (HPF), високоточного спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону, встановленого на телескопі Хоббі-Еберлі в обсерваторії Макдональда в Техасі, США. Це пристрій було спроектовано для виявлення планет, подібних до Землі, у "жилих зонах" близьких зірок.

Наразі неможливо підтвердити наявність атмосфери навколо GJ 251 c, навіть за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Для отримання прямих зображень вчені розраховують на наступне покоління гігантських телескопів. Наприклад у цьому може допомогти Thirty Meter Telescope. Мета - отримати прямі зображення та проаналізувати навколишні гази.

