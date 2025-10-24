$41.900.14
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Астрономи знайшли нову екзопланету GJ 251c, яка потенційно придатна для життя

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Вчені виявили нову екзопланету GJ 251c, розташовану за 18 світлових років від Сонячної системи, яка може мати рідку воду. Ця суперземля обертається навколо червоного карлика Gliese 251, що знаходиться в "зоні життя".

Астрономи знайшли нову екзопланету GJ 251c, яка потенційно придатна для життя

Нещодавно відкрита суперземля має назву GJ 251c, знаходитья поблизу Сонячної системи і вважається гарним кандидатом для "пошуків життя".

Передає УНН із посиланням на EFE.

Деталі

Дослідники космосу, що фінансуються NASA,  нещодавно виявили "суперземлю", яка знаходиться на відстані 18 світлових років від Сонячної системи. Планета обертається навколо червоного карлика Gliese 251, вдвічі меншого за Сонце та меншого за нього, але приблизно на мільярд років старшого. За висновком астрономів, Gliese 251 знаходиться в "зоні життя", - ї характеристики дуже перспективні для пошуку позаземного життя.

Екзопланета розташована близько до карликової зірки, але разом з тим, знаходиться в помірному поясі, де могла б існувати рідка вода, при умові, якщо ця планета має стабільну атмосферу.

Екзопланета розташована в зоні життя зірки. Отже, відстань від зірки якраз підходить для існування рідкої води на поверхні – якщо вона має правильну атмосферу

- пояснює співавтор Суврат Махадеван з Університету штату Пенсильванія.

Екзопланету було виявлено за допомогою даних Habitable-Zone Planet Finder (HPF), високоточного спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону, встановленого на телескопі Хоббі-Еберлі в обсерваторії Макдональда в Техасі, США. Це пристрій було спроектовано для виявлення планет, подібних до Землі, у "жилих зонах" близьких зірок.

Наразі неможливо підтвердити наявність атмосфери навколо GJ 251 c, навіть за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Для отримання прямих зображень вчені розраховують на наступне покоління гігантських телескопів. Наприклад у цьому може допомогти Thirty Meter Telescope. Мета - отримати прямі зображення та проаналізувати навколишні гази.

Нагадаємо

Дослідники виявили найвіддаленішу кільцеподібну структуру радіовипромінювання, RAD J131346.9+500320, на червоному зсуві близько 0,94. Ця структура складається з гарячої намагніченої плазми.

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Техніка
Джеймс Вебб (телескоп)
NASA
Техас
Сполучені Штати Америки