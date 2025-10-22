Вчені розкрили таємницю походження крижаних відкладень на Марсі

Складність планети Марс протягом століть зачаровувала вчених, які стикались з різним типом питань, що мали значення також у контексті вивчення Сонячної системи. Таємниця походження криги на екваторі Червоної планети здається частково розкрита, на що вказують висновки нового дослідження. Передає УНН із посиланням на видання Space.

Деталі

Масивні крижані відкладення на полюсах Червоної планети, існування яких відносно недавно було підтвердженно завдяки місії зонда, мають зв'язок з вулканічною діяльністю на Марсі.

Дослідники змоделювали вулканічні виверження, використовуючи комп'ютерні моделі марсіанського клімату. За даними попередніх досліджень, "вибухова" діяльність вулканів на Червоній планеті тривала між 4,1 мільярдом і 3 мільярдами років тому.

Висновок наукового моделювання

Вулканічні виверження вивільняли водяну пару на великі висоти. Ця пара могла замерзнути в холодній марсіанській атмосфері. Потім - впасти у вигляді льоду і сформувати крижані басейни.

Триденне виверження могло створити крижані відкладення товщиною до п'яти метрів. Похований під пилом та вулканічними уламками, цей лід міг існувати й сьогодні - ідеться у поясненні.

Провідний автор дослідження Сайра Хамід, планетолог з Університету штату Аризона в Темпе, вражено підкреслює:

Уявіть собі, скільки льоду може бути доставлено після повторних вивержень протягом мільйонів років - зауважив фахівець виданню Space.

Довідково

Підвищений рівень водню в екваторіальних районах Марса виявили апарати Mars Odyssey та ExoMars Trace Gas Orbiter лише зовсім недавно. Але походження появи маси, що замерзла, залишалося загадкою до цього недавнього дослідження.

Червона планета - не пустельний світ: на Марсі виявлено величезний резервуар підземних вод, є й інші свідчення

Наступні кроки вивчення

Зазначається, що водень, який космічні апарати виявили навколо марсіанського екватора, може походити не з відкладень льоду, а з низки мінералів.

Майбутні дослідження можуть прояснити ознаки льоду, покритого попелом, в екваторіальних районах Марса. Є шанс підтвердити або спростувати ймовірність наявності там льоду, зауважують вчені.

Нагадаємо

Марс досяг максимальної яскравості та найближчої точки до Землі 16 січня 2025 року.