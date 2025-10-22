Вчені розкрили таємницю походження крижаних відкладень на Марсі

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 2884 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 6118 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14141 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16365 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11794 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11441 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10235 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8954 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16149 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17300 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 24918 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 23844 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19441 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла10:59 • 7304 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13218 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 14144 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16367 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13731 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19940 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Ульф Крістерссон
Андрій Костін
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Швеція
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 5780 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 30891 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 45841 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 55287 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 45290 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
Шахед-136

Вчені розкрили таємницю походження крижаних відкладень на Марсі

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Нове дослідження вчених розкрило таємницю походження крижаних відкладень на екваторі Марса, пов'язавши їх з вулканічною діяльністю. Комп'ютерні моделі показали, що виверження вулканів 4,1-3 мільярди років тому вивільняли водяну пару, яка замерзала і формувала крижані басейни.

Вчені розкрили таємницю походження крижаних відкладень на Марсі

Складність планети Марс протягом століть зачаровувала вчених, які стикались з різним типом питань, що мали значення також у контексті вивчення Сонячної системи. Таємниця походження криги на екваторі Червоної планети здається частково розкрита, на що вказують висновки нового дослідження. Передає УНН із посиланням на видання Space.

Деталі

Масивні крижані відкладення на полюсах Червоної планети, існування яких відносно недавно було підтвердженно завдяки місії зонда, мають зв'язок з вулканічною діяльністю на Марсі. 

Дослідники змоделювали вулканічні виверження, використовуючи комп'ютерні моделі марсіанського клімату. За даними попередніх досліджень, "вибухова" діяльність вулканів на Червоній планеті тривала між 4,1 мільярдом і 3 мільярдами років тому.

Висновок наукового моделювання

Вулканічні виверження вивільняли водяну пару на великі висоти. Ця пара могла замерзнути в холодній марсіанській атмосфері. Потім - впасти у вигляді льоду і сформувати крижані басейни.

Триденне виверження могло створити крижані відкладення товщиною до п'яти метрів. Похований під пилом та вулканічними уламками, цей лід міг існувати й сьогодні

- ідеться у поясненні. 

Провідний автор дослідження Сайра Хамід, планетолог з Університету штату Аризона в Темпе, вражено підкреслює:

Уявіть собі, скільки льоду може бути доставлено після повторних вивержень протягом мільйонів років

- зауважив фахівець виданню Space.

Довідково

Підвищений рівень водню в екваторіальних районах Марса виявили апарати Mars Odyssey та ExoMars Trace Gas Orbiter лише зовсім недавно. Але походження появи маси, що замерзла, залишалося загадкою до цього недавнього дослідження.

Червона планета - не пустельний світ: на Марсі виявлено величезний резервуар підземних вод, є й інші свідчення 14.08.24, 20:21 • 108225 переглядiв

Наступні кроки вивчення

Зазначається, що водень, який космічні апарати виявили навколо марсіанського екватора, може походити не з відкладень льоду, а з низки мінералів.

Майбутні дослідження можуть прояснити ознаки льоду, покритого попелом, в екваторіальних районах Марса. Є шанс підтвердити або спростувати ймовірність наявності там льоду, зауважують вчені.

Нагадаємо

Марс досяг максимальної яскравості та найближчої точки до Землі 16 січня 2025 року.

Ігор Тележніков

Технології
Марс