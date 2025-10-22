Ученые раскрыли тайну происхождения ледяных отложений на Марсе

$41.740.01
Эксклюзив
15:19 • 1836 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 4046 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12645 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14893 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11206 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 11225 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10078 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8868 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16109 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17267 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогая
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 12630 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 14881 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
Ученые раскрыли тайну происхождения ледяных отложений на Марсе

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Новое исследование ученых раскрыло тайну происхождения ледяных отложений на экваторе Марса, связав их с вулканической деятельностью. Компьютерные модели показали, что извержения вулканов 4,1-3 миллиарда лет назад высвобождали водяной пар, который замерзал и формировал ледяные бассейны.

Ученые раскрыли тайну происхождения ледяных отложений на Марсе

Сложность планеты Марс на протяжении веков очаровывала ученых, которые сталкивались с различными типами вопросов, имевших значение также в контексте изучения Солнечной системы. Тайна происхождения льда на экваторе Красной планеты кажется частично раскрытой, на что указывают выводы нового исследования. Передает УНН со ссылкой на издание Space.

Детали

Массивные ледяные отложения на полюсах Красной планеты, существование которых относительно недавно было подтверждено благодаря миссии зонда, имеют связь с вулканической деятельностью на Марсе.

Исследователи смоделировали вулканические извержения, используя компьютерные модели марсианского климата. По данным предыдущих исследований, "взрывная" деятельность вулканов на Красной планете продолжалась между 4,1 миллиарда и 3 миллиардами лет назад.

Вывод научного моделирования

Вулканические извержения высвобождали водяной пар на большие высоты. Этот пар мог замерзнуть в холодной марсианской атмосфере. Затем - выпасть в виде льда и сформировать ледяные бассейны.

Трехдневное извержение могло создать ледяные отложения толщиной до пяти метров. Похороненный под пылью и вулканическими обломками, этот лед мог существовать и сегодня

- говорится в пояснении.

Ведущий автор исследования Сайра Хамид, планетолог из Университета штата Аризона в Темпе, пораженно подчеркивает:

Представьте себе, сколько льда может быть доставлено после повторных извержений в течение миллионов лет

- отметил специалист изданию Space.

Справка

Повышенный уровень водорода в экваториальных районах Марса обнаружили аппараты Mars Odyssey и ExoMars Trace Gas Orbiter лишь совсем недавно. Но происхождение появления замерзшей массы оставалось загадкой до этого недавнего исследования.

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства14.08.24, 20:21 • 108225 просмотров

Следующие шаги изучения

Отмечается, что водород, который космические аппараты обнаружили вокруг марсианского экватора, может происходить не из отложений льда, а из ряда минералов.

Будущие исследования могут прояснить признаки льда, покрытого пеплом, в экваториальных районах Марса. Есть шанс подтвердить или опровергнуть вероятность наличия там льда, отмечают ученые.

Напомним

Марс достиг максимальной яркости и ближайшей точки к Земле 16 января 2025 года.

Игорь Тележников

