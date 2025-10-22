Ученые раскрыли тайну происхождения ледяных отложений на Марсе

Сложность планеты Марс на протяжении веков очаровывала ученых, которые сталкивались с различными типами вопросов, имевших значение также в контексте изучения Солнечной системы. Тайна происхождения льда на экваторе Красной планеты кажется частично раскрытой, на что указывают выводы нового исследования. Передает УНН со ссылкой на издание Space.

Детали

Массивные ледяные отложения на полюсах Красной планеты, существование которых относительно недавно было подтверждено благодаря миссии зонда, имеют связь с вулканической деятельностью на Марсе.

Исследователи смоделировали вулканические извержения, используя компьютерные модели марсианского климата. По данным предыдущих исследований, "взрывная" деятельность вулканов на Красной планете продолжалась между 4,1 миллиарда и 3 миллиардами лет назад.

Вывод научного моделирования

Вулканические извержения высвобождали водяной пар на большие высоты. Этот пар мог замерзнуть в холодной марсианской атмосфере. Затем - выпасть в виде льда и сформировать ледяные бассейны.

Трехдневное извержение могло создать ледяные отложения толщиной до пяти метров. Похороненный под пылью и вулканическими обломками, этот лед мог существовать и сегодня - говорится в пояснении.

Ведущий автор исследования Сайра Хамид, планетолог из Университета штата Аризона в Темпе, пораженно подчеркивает:

Представьте себе, сколько льда может быть доставлено после повторных извержений в течение миллионов лет - отметил специалист изданию Space.

Справка

Повышенный уровень водорода в экваториальных районах Марса обнаружили аппараты Mars Odyssey и ExoMars Trace Gas Orbiter лишь совсем недавно. Но происхождение появления замерзшей массы оставалось загадкой до этого недавнего исследования.

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Следующие шаги изучения

Отмечается, что водород, который космические аппараты обнаружили вокруг марсианского экватора, может происходить не из отложений льда, а из ряда минералов.

Будущие исследования могут прояснить признаки льда, покрытого пеплом, в экваториальных районах Марса. Есть шанс подтвердить или опровергнуть вероятность наличия там льда, отмечают ученые.

Напомним

Марс достиг максимальной яркости и ближайшей точки к Земле 16 января 2025 года.