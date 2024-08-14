Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Исследователи обнаружили следы огромного подземного резервуара воды на Марсе. Открытие имеет решающее значение в контексте живых организмов. Но есть также другие места на планете, где может быть жидкость.

Пишет УНН со ссылкой на Radio Télévision Suisse, а также издание New Scientist.

Детали

Датчики зонда НАСА InSight зафиксировали четкие признаки резервуара жидкой воды, спрятанного глубоко под Марсом, на глубине от 11,5 до 20 километров.

Это последнее из длинной серии потенциальных открытий воды на Красной планете, что намекает на ее умеренное прошлое.

Исследователи отмечают, что это самый большой запас подземной воды, когда-либо открытый на этой планете. Количество значительное, - могло бы заполнить океаны на собственной поверхности на глубину до 1-2 километров.

Справка

Миллиарды лет назад поверхность Красной планеты была покрыта океанами и реками жидкой воды. Но в последние три миллиарда лет там - пустыня. Большая часть поверхностной воды на Марсе была утеряна к середине гесперианского периода, примерно от 3,7 до 3 миллиардов лет назад. Однако, еще часть воды осталась под поверхностью.

Новые данные о воде удивили ученых

Таким образом, Марс до сих пор не такой засушливый, как может показаться. Каждый намек дразнит исследователей, поскольку вода имеет решающее значение для живых организмов.

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Открытие может помочь в исследовании теории о том, как микроскопические организмы могли выжить в водоемах.

Понимание круговорота воды на Марсе имеет важное значение для теории эволюции его климата, как на поверхности, так и внутри - сказал доцент Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего Вашан Райт, первый автор исследования.

Пять мест на Марсе, где была обнаружена вода в различных формах, согласно материалу New Scientist:

Тайник под землей

Прямо под пересохшей поверхностью Марса лежит удивительная страна водяного льда. Эти залежи защищены слоями пыли, но эрозия и падение метеоритов могут открыть их для любопытных глаз наших орбитальных аппаратов.

Одно ледяное месторождение, недавно обнаруженное с помощью данных с орбитального аппарата Mars Express, похоже, содержит достаточно воды, чтобы покрыть всю поверхность Марса в океане глубиной от 1,5 до 2,7 метров.

Изморозь на столбах

Полюса на Марсе покрыты ледяными шапками так же, как и на Земле, и мы знаем об этом уже много десятилетий. Многие кратеры на Марсе также имеют меньшие ледяные покровы внутри. Это единственные места на поверхности Марса, которые остаются достаточно холодными для того, чтобы лед удерживался.

Плавая в атмосфере

Из-за сильного холода и разреженной атмосферы на Марсе любая жидкая вода на поверхности сублимируется, превращаясь непосредственно в газ и поднимаясь в воздух. Водяной пар в атмосфере является признаком того, что вода и лед мигрируют по поверхности планеты, образуя иней, но он присутствует лишь в мизерных количествах. Иногда водяного пара в одной области бывает достаточно, чтобы образовать несколько кучевых облаков, но в основном его количество почти незначительно.

Бег под гору

Речь идет о линиях склонов, или темных полосах, которые время от времени появляются на наклонных краях кратеров. Впервые они были обнаружены в 2011 году, и с тех пор среди исследователей идут оживленные дискуссии о том, как они образуются.

Они появляются преимущественно в самые теплые периоды года, поэтому могут быть вызваны таянием льда, который стекает вниз, а затем испаряется - что делает их единственной жидкой водой, когда-либо замеченной на поверхности Марса. Впрочем, признак довольно противоречивый, поскольку это могут быть просто песчаные потоки.

В ловушке в скалах

Если когда-то Марс был покрыт водой, а сейчас все, что осталось, - это немного льда и много пыли и камней, то куда же делась вся вода? Один из возможных ответов заключается в том, что она впиталась в сами камни.

Марсоходы нашли по всей планете множество минералов с молекулами воды, включенными в их химическую структуру.

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