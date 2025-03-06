ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковской области обеспокоены последствиями новой постановления Кабинета Министров, которое регулирует работу фармацевтического рынка. По словам руководителей общин, новые требования могут привести к массовому закрытию аптек, особенно в населенных пунктах, расположенных близко к государственной границе. Общины уже получают предупреждения о возможном прекращении работы аптечных пунктов, что поставит под угрозу доступ людей к жизненно необходимым медикаментам. В то же время в Харьковской ОВА уверяют, что общины будут обеспечены необходимыми лекарствами, пишет УНН.

Наибольшее пострадают жители прифронтовых сел и поселков, где аптеки работают в крайне сложных условиях, часто под обстрелами. Из-за постоянных вражеских атак аптечные пункты часто подвергаются повреждениям, и их нужно восстанавливать. Есть случаи, когда такое восстановление происходило до десятка раз.

Для десятков тысяч людей, которые, несмотря на полномасштабное вторжение, остаются на прифронтовых территориях, аптеки являются единственным источником лекарств. Из-за возможного закрытия особенно тяжело придется пожилым и маломобильным людям, которые не могут поехать в другой населенный пункт для получения медицинской помощи.

В Дергачевской громаде остро встает вопрос обеспечения лекарствами

Дергачевская громада Харьковской области, которая расположена в прифронтовой зоне, уже ощущает последствия сложной ситуации. По словам главы громады Вячеслава Задоренко, в городе Дергачи в настоящее время работают шесть аптек. Также в городе есть больница, которая предоставляет бесплатные медикаменты, но не все лекарства, необходимые местным жителям, там есть в наличии. В селах, расположенных ближе к границе с рф, ситуация еще сложнее — там работает лишь по одной аптеке на населенный пункт.

В громаде в настоящее время проживает около 30 тысяч людей, большинство из которых пожилые. Поэтому, по словам Задоренко, для них дополнительно еще работают мобильные аптеки, которые обеспечивают доступность лекарств маломобильному населению. Местная власть обеспокоена новым регулированием работы фармрынка, которое может привести к исчезновению аптечных пунктов и мобильных аптек.

Конечно, это будет очень болезненный вопрос именно для людей, которые остались в громаде. Учитывая, в каких условиях, очень тяжелых, приходится работать нашим аптекарям, то, конечно, этот вопрос для нас очень важен… Так что, считаю, что это решение (постановление КМУ №168 относительно цен на лекарственные средства – ред.) не взвешенное относительно наших прифронтовых общин - отметил Вячеслав Задоренко в комментарии УНН.

Он добавил, что местная власть уже получила предупреждение от аптек о том, что из-за нового регулирования фармацевтического рынка они будут вынуждены прекратить свою работу. В связи с этим громады обратились к руководителю Харьковского района с просьбой поднять этот вопрос на государственном уровне.

Кроме того, Дергачевская громада готовит соответствующее обращение в МОЗ с просьбой пересмотреть изменения в регулировании фармрынка, которые вступили в силу.

"Будем обращаться с письмом в Министерство охраны здоровья по поводу того, чтобы пересмотреть позицию… Ждем принятия решения в пользу людей и громады", - отметил Задоренко.

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Глава Золочевской громады: "Если закроются аптеки, это будет социальный взрыв"

С подобной проблемой сталкивается и Золочевская громада Харьковской области. Ее глава Виктор Коваленко подтвердил УНН, что уже также получал предупреждение о возможном закрытии аптек из-за новых требований Кабмина.

Меня уже предупреждали об этом и даже прислали письмо по этому поводу. Если это произойдет, для нас это будет очень-очень тяжело. У нас действует социальная аптека, которая выезжает и работает в старостинских округах нашей пограничной громады. Это очень важно, ведь люди могут получить социальные лекарства или приобрести то, что им нужно. Эта аптека обслуживает пять округов, где сосредоточено много переселенцев, и густонаселенных районов, таких как Феськи и Довжик – рассказал Коваленко.

Кроме мобильной аптеки, в громаде работают лишь два стационарных аптечных пункта в Золочеве.

"Если они будут закрыты, то мы останемся без аптек. Вообще. Я просто констатирую факт. Я не обсуждаю решение", - отметил глава Золочевской громады.

Он добавил, что громада обратилась по этому поводу к народному депутату Украины Алексею Красову, который представляет их округ, чтобы он помог решить этот вопрос на уровне центральной власти.

Если ситуация не изменится, громада будет вынуждена вернуться к практике 2022 года, когда в начале полномасштабного вторжения старосты собирали заявки на лекарства местных жителей, ездили в Харьков, покупали медикаменты и развозили их по селам.

Если вообще аптеки не будет в громаде, это будет социальный взрыв... Это будет крайне негативно. Потому что есть лекарства, которые критически важны для хронических больных – подчеркнул глава громады.

Мобильные аптеки тоже могут прекратить работу

Глава Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов в комментарии УНН также подтвердил, что владельцы аптечных сетей разослали прифронтовым громадам письма о возможном закрытии аптек после вступления в силу новых правил регулирования фармацевтического рынка.

"У нас владельцы сетей разослали письма по громадам, на администрацию, что должны быть закрыты эти аптеки, потому что они не будут прибыльными из-за вступления в силу как раз этой постановления (КМУ – ред.)", – сказал Усов.

По его словам, в настоящее время в подчинении Харьковского района находится 15 громад, часть из которых является прифронтовыми. Аптечные пункты работают не во всех населенных пунктах. Поэтому доступ к медикаментам там обеспечивают мобильные аптеки, которые доезжают в эти населенные пункты.

Усов добавил, что в письме владельцы аптечных сетей сообщили, что в связи с новыми регулированиями работа мобильных аптек также может прекратиться.

"Мобильные аптеки, они же также дотационные, они не смогут работать. Это не про заработок. Это более социальный проект, который направлен на доступность лекарств, на заказ людей к своему семейному врачу, там они получают доступные лекарства", - подчеркнул глава РДА.

Отдельно Усов отметил сложную ситуацию в Слатином, где отсутствует и отделение "Укрпочты", а "Новая почта" работает в ограниченном режиме. Люди могут получать лекарства только в местной аптеке, однако в случае ее закрытия им придется ехать в Дергачи, если и там аптечный пункт не прекратит свою работу.

По его словам, расстояние до Дергачей – 15 километров. Однако транспортное сообщение проблематичное: электропоезд ходит 5 раз в день, остальное – это только попутки или собственный транспорт.

В Харьковской ОВА уверяют, что лекарства для населения будут

Как сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Елена Логвинова, в области функционирует коммунальное предприятие "Областной аптечный склад", который имеет более 200 аптечных пунктов, а также мобильную аптеку. При необходимости количество последних могут увеличить.

По нашей информации, одна из сетей аптек отправила письма в громады относительно возможного закрытия аптечных пунктов. Так, реализация положений указанного выше постановления КМУ № 955 может вызвать определенные трудности у предпринимателей, поскольку это влияет на прибыльность их деятельности. Но даже в случае выхода из того или иного населенного пункта определенной аптечной сети - мы сможем обеспечить громады необходимыми медикаментами и благодаря коммунальному учреждению, и других представителей фармбизнеса, которых в области более 20 - отметила Елена Логвинова.

В то же время в Харьковской ОВА напомнили, что министр охраны здоровья Виктор Ляшко неоднократно подчеркивал, что МОЗ открыто к обсуждению насущных проблем, которые возникают в ходе реализации внедренных механизмов установления цены на лекарства. МОЗ рассматривает все предложения, которые поступают от бизнесменов, граждан, чтобы выработать оптимальные решения и обеспечить доступность лекарственных средств для населения Украины, а также его финансовую состоятельность и защиту.