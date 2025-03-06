ОНОВЛЕНО: Прифронтові громади Харківщини б’ють на сполох: нове регулювання фармринку загрожує закриттям аптек

Прифронтові громади Харківської області занепокоєні наслідками нової постанови Кабінету Міністрів, яка регулює роботу фармацевтичного ринку. За словами очільників громад, нові вимоги можуть спричинити масове закриття аптек, особливо в населених пунктах, розташованих поблизу державного кордону. Громади вже отримують попередження про можливе припинення роботи аптечних пунктів, що поставить під загрозу доступ людей до життєво необхідних медикаментів. Водночас у Харківській ОВА переконують, що громади будуть забезпечені необхідними ліками, пише УНН.

Найбільше постраждають мешканці прифронтових сіл і селищ, де аптеки працюють у надскладних умовах, часто під обстрілами. Через постійні ворожі атаки аптечні пункти часто зазнають пошкоджень і їх потрібно відновлювати. Є випадки, коли таке відновлення відбувалося до десятка разів.

Для десятки тисяч людей, які попри повномасштабне вторгнення залишаються на прифронтових територіях, аптеки є єдиним джерелом ліків. Через можливе закриття особливо важко доведеться літнім та маломобільним людям, які не мають змоги поїхати в інший населений пункт для отримання медичної допомоги.

У Дергачівській громаді гостро постало питання забезпечення ліками

Дергачівська громада Харківської області, яка розташована у прифронтовій зоні, вже відчуває наслідки складної ситуації. За словами голови громади В'ячеслава Задоренка, у місті Дергачі наразі працює шість аптек. Також в місті є лікарня, яка надає безкоштовні медикаменти, але не всі ліки, необхідні місцевим жителям, там є у наявності. У селах, що розташовані ближче до кордону з рф, ситуація ще складніша — там працює лише по одній аптеці на населений пункт.

В громаді наразі проживає близько 30 тисяч людей, більшість з яких люди похилого віку. Тому, за словами Задоренка, для них додатково ще працюють мобільні аптеки, які забезпечують доступність ліків маломобільному населенню. Місцева влада занепокоєна через нове регулювання роботи фармринку, яке може призвести до зникнення аптечних пунктів й мобільних аптек.

Звісно, це буде дуже болюче питання саме для людей, які залишились в громаді. Враховуючи, в яких умовах, дуже тяжких, доводиться працювати нашим аптекарям, то, звісно, це питання для нас дуже важливе…Тож, вважаю, що це рішення (постанова КМУ №168 щодо цін на лікарські засоби – ред.) не виважене щодо наших прифронтових громад - зазначив Вʼячеслав Задоренко у коментарі УНН.

Він додав, що місцева влада вже отримала попередження від аптек про те, що через нове регулювання фармацевтичного ринку вони будуть змушені припинити свою роботу. У звʼязку з цим громади звернулися до очільника Харківського району з проханням порушити це питання на державному рівні.

Окрім того, Дергачівська громада готує відповідне звернення до МОЗ з проханням переглянути зміни до регулювання фармринку, які набули чинності.

"Будемо звертатись з листом до Міністерства охорони здоровʼя з приводу того, щоб переглянути позицію… Чекаємо на прийняття рішення на користь людей і громади", - зазначив Задоренко.

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Голова Золочівської громади: "Якщо закриються аптеки, це буде соціальний вибух"

З подібною проблемою стикається і Золочівська громада Харківської області. Її голова Віктор Коваленко підтвердив УНН, що вже також отримував попередження про можливе закриття аптек через нові вимоги Кабміну.

Мене вже попереджали про це і навіть листа прислали з цього приводу. Якщо це відбудеться, для нас це буде дуже-дуже важко. У нас діє соціальна аптека, яка виїжджає і працює в старостинських округах нашої прикордонної громади. Це дуже важливо, адже люди можуть отримати соціальні ліки або придбати те, що їм потрібно. Ця аптека обслуговує п’ять округів, де зосереджено багато переселенців, і густонаселених районів, таких як Феськи та Довжик – розповів Коваленко.

Окрім мобільної аптеки, в громаді працюють лише два стаціонарні аптечні пункти в Золочеві.

"Якщо будуть вони закриті, то ми залишимося без аптек. Взагалі. Я просто констатую факт. Я не обговорюю рішення", - зазначив очільник Золочевської громади.

Він додав, що громада звернулася з цього приводу до народного депутата України Олексія Красова, який представляє їхній округ, щоб він допоміг розв'язати це питання на рівні центральної влади.

Якщо ситуація не зміниться, громада змушена буде повернутися до практики 2022 року, коли на початку повномасштабного вторгнення старости збирали заявки на ліки місцевих жителів, їздили до Харкова, купували медикаменти та розвозили їх по селах.

Якщо взагалі аптеки не буде в громаді, це буде соціальний вибух... Це буде вкрай негативно. Тому що є ліки, які критично важливі для хронічних хворих – підкреслив голова громади.

Мобільні аптеки теж можуть припинити роботу

Голова Харківської районної державної адміністрації Володимир Усов в коментарі УНН також підтвердив, що власники аптечних мереж розіслали прифронтовим громадам листи про можливе закриття аптек після набуття чинності нових правил регулювання фармацевтичного ринку.

"У нас власники мереж розіслали листи по громадах, на адміністрацію, що мають бути закриті ці аптеки, тому що вони не будуть прибуткові через набрання чинності якраз цієї постанови (КМУ – ред.)", – сказав Усов.

За його словами, наразі в підпорядкуванні Харківського району знаходиться 15 громад, частина з яких є прифронтовими. Аптечні пункти працюють не в усіх населених пунктах. Тому доступ до медикаментів там забезпечують мобільні аптеки, які доїжджають у ці населені пункти.

Усов додав, що у листі власники аптечних мереж повідомили, що у зв’язку з новими регулюваннями, робота мобільних аптек також може припинитися.

"Мобільні аптеки, вони ж також дотаційні, вони не зможуть працювати. Це не про заробіток. Це більш соціальний проєкт, який направлений на доступність ліків, на замовлення людей до свого сімейного лікаря, там вони отримують доступні ліки", - наголосив голова РДА.

Окремо Усов відзначив складну ситуацію в Слатиному, де відсутнє і відділення "Укрпошти", а "Нова пошта" працює в обмеженому режимі. Люди можуть отримувати ліки тільки у місцевій аптеці, однак у разі її закриття їм доведеться їхати до Дергачів, якщо й там аптечний пункт не припинить свою роботу.

За його словами, відстань до Дергачів – 15 кілометрів. Проте транспортне сполучення проблематичне: електропотяг ходить 5 разів на добу, решта – це тільки попутки або власний транспорт.

В Харківській ОВА переконують, що ліки для населення будуть

Як повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова, в області функціонує комунальне підприємство "Обласний аптечний склад", який має більше 200 аптечних пунктів, а також мобільну аптеку. За потреби кількість останніх можуть збільшити.

За нашої інформацією, одна з мереж аптек надіслала листи на громади щодо можливого закриття аптечних пунктів. Так, реалізація положень зазначеної вище постанови КМУ № 955 може викликати певні труднощі у підприємців, оскільки це впливає на прибутковість їхньої діяльності. Але навіть у разі виходу з того чи іншого населеного пункту певної аптечної мережі - ми зможемо забезпечити громади необхідними медикаментами і завдяки комунальній установі, і інших представників фармбізнесу, яких в області більше 20 - зазначила Олена Логвинова.

Водночас у Харківській ОВА нагадали, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко неодноразово наголошував, що МОЗ відкрите до обговорення нагальних проблем, які виникають у ході реалізації запроваджених механізмів встановлення ціни на ліки. МОЗ розглядає всі пропозиції, які надходять від бізнесменів, громадян, щоб виробити оптимальні рішення й забезпечити доступність лікарських засобів для населення України, а також його фінансову спроможність та захист.