Зустріч фармбізнесу з Верещук: учасники ринку попереджають про наслідки нового регулювання

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук зустрілась з представниками фармацевтичного ринку для обговорення нового регулювання, яке набере чинності з 1 березня 2025 року, пише УНН.

На зустрічі у вівторок були присутні представники усіх ланок фармринку – виробників, дистрибʼюторів, аптечних мереж. Окрім того, у нараді взяли участь міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та його заступник Едем Адаманов, представники Антимонопольного комітету, а також профільні асоціації. Також на зустрічі був член комітету ВР з питань здоровʼя нації Сергій Кузьміних і лідерка "Батьківщини", голова парламентської ТСК Юлія Тимошенко.

Зокрема, обговорювалися ризики, до яких може призвести нове державне регулювання діяльності фармацевтичного ринку – дефіцит імпортних препаратів, здорожчання ліків, припинення роботи соціальних програм, за якими пацієнти можуть отримувати знижки на терапію, а також формування списку Топ-100 лікарських засобів, на які повинні знизитись ціни на 30%.

Як розповів УНН один з учасників наради, міністру і його заступнику представники фармринку поставили низку незручних питань, які стосувалися необґрунтованості законодавчих нововведень. Зокрема, не зрозуміло за яким принципом розраховуватиметься квота для дистрибʼюторів розміром 20%.

Під час розмови також наголошувалось, що нове регулювання змусить іноземні компанії значно скоротити свою присутність на українському ринку або взагалі його покинути. Це призведе до дефіциту імпортних ліків.

Зазначалось, що деякі соціальні програми, зокрема "ТерапіяПЛЮС" та "Разом" вже призупинили свою дію і пацієнти змушені купувати ліки за повну їх вартість.

Окрім того, йшлося про те, що нове регулювання фармацевтичного ринку позбавить українців у прифронтових районах доступу до ліків, через те, що аптеки, які там працюють, будуть змушені закритись.

За словами співрозмовника УНН, після озвучення ризиків і незручних питань Ляшко без попередження покинув зустріч ще до її завершення.

Ще один важливий аспект, який обговорювали учасники зустрічі з Верещук, стосувався списку препаратів, опублікованого МОЗ, на які з 1 березня 2025 року знизяться ціни на 30%.

Як зʼясувалося у ході розмови, цей список формувало не міністерство, а пʼять вітчизняних виробників.

"Цей список готували не ми, це те, що дали нам виробники", - повідомив заступник міністра Едем Адаманов присутнім, чим викликав здивування у Верещук.

Ще один співрозмовник УНН, який теж був на нараді, розповів, що заступниця керівника Офісу Президента України наголосила на необхідності діалогу з представниками фармринку.

"Верещук включила всі робочі групи, які тільки можна. При МОЗ буде створена ще одна робоча група і що буде далі поки не зрозуміло", - розповів учасник наради.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній. Окрім того, Уряд ухвалив постанову №168, яка встановлює обмеження на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Також занепокоєння через нове регулювання фармринку висловила низка пацієнтських організацій, які стурбовані, що життєво важливі препарати зникнуть з полиць аптек в Україні.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.