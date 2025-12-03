ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 2814 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 6706 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 11026 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 15299 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 19087 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26784 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34577 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28991 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39000 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75664 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
91%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 30130 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 36136 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 23920 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню09:06 • 8758 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 13656 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 13804 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 36291 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 43503 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 52693 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 50714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 55052 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 57275 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 112403 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 86222 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 101989 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дія (сервіс)
ФАБ-500

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Європейський Союз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. Це буде зроблено через запозичення ЄС або репараційний кредит із заморожених російських активів.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення

Європейський Союз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на 90 мільярдів євро протягом наступних двох років - для цього пропонується два варіанти - або через запозичення ЄС або репараційний кредит із заморожених російських активів, повідомила у середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу щодо рішень для підтримки фінансових потреб України у 2026-2027 роках, пише УНН.

Ми повинні збільшити вартість війни за агресію путіна. І сьогоднішня пропозиція дає нам засоби для цього. Отже, що це за пропозиція?Сьогодні ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років. Отже, це 90 мільярдів євро. Решту покриватимуть міжнародні партнери. І сьогодні ми пропонуємо державам-членам два рішення для узгодження

- сказала фон дер Ляєн.

З її слів, "перше рішення – це запозичення ЄС. "Це, по суті, залучення капіталу на ринках капіталу та використання бюджету ЄС як гарантії для цього. І передача цього капіталу як кредиту Україні, - пояснила вона. - Це рішення має бути ухвалено одноголосно".

"А друге рішення, яке ми пропонуємо сьогодні в юридичному тексті, – це так званий репараційний кредит. Тут ми б використовували залишки готівки зі знерухомлених російських активів у Європейському Союзі", - вказала фон дер Ляєн.

З її слів, "ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі залишки готівки. І ці установи повинні будуть перевести готівку в інструмент репараційного кредиту. Іншими словами, ми беремо залишки готівки", - зазначила вона.

"Ми надаємо їх Україні як кредит. І Україна повинна повернути цей кредит, якщо і коли росія сплачуватиме репарації, - зазначила вона. - Це рішення може бути прийняте кваліфікованою більшістю голосів".

Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України03.12.25, 14:41 • 6720 переглядiв

"Потім виникає питання, як ми використовуватимемо ці гроші. Спочатку ми використаємо ці гроші для бюджетної підтримки України. І тут ми будемо спиратися на успіх існуючих інструментів. Ви знаєте їх обидва. Тобто, з одного боку, або макрофінансова допомога, або Ukraine Facility", - сказала фон дер Ляєн.

"А друга тема, де ми будемо використовувати ці гроші, - це військова підтримка. Тут головна мета полягає в подальшому зміцненні оборонно-промислового потенціалу України та інтеграції цих потужностей у нашу оборонно-промислову базу. І тут ми б використовували так званий каскадний принцип. Іншими словами, кошти будуть використані переважно для виробництва та закупівель в Україні, Європейському Союзі та так званих країнах ЄЕЗ. Але якщо у нас є нагальні потреби, які не можуть задовольнити Україна чи Європейський Союз, тоді ми дозволяємо за ці гроші закуповувати ці нагальні потреби ззовні", - повідомила голова Єврокомісії.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна