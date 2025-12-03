ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення

Європейський Союз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на 90 мільярдів євро протягом наступних двох років - для цього пропонується два варіанти - або через запозичення ЄС або репараційний кредит із заморожених російських активів, повідомила у середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу щодо рішень для підтримки фінансових потреб України у 2026-2027 роках, пише УНН.

Ми повинні збільшити вартість війни за агресію путіна. І сьогоднішня пропозиція дає нам засоби для цього. Отже, що це за пропозиція?Сьогодні ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років. Отже, це 90 мільярдів євро. Решту покриватимуть міжнародні партнери. І сьогодні ми пропонуємо державам-членам два рішення для узгодження - сказала фон дер Ляєн.

З її слів, "перше рішення – це запозичення ЄС. "Це, по суті, залучення капіталу на ринках капіталу та використання бюджету ЄС як гарантії для цього. І передача цього капіталу як кредиту Україні, - пояснила вона. - Це рішення має бути ухвалено одноголосно".

"А друге рішення, яке ми пропонуємо сьогодні в юридичному тексті, – це так званий репараційний кредит. Тут ми б використовували залишки готівки зі знерухомлених російських активів у Європейському Союзі", - вказала фон дер Ляєн.

З її слів, "ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі залишки готівки. І ці установи повинні будуть перевести готівку в інструмент репараційного кредиту. Іншими словами, ми беремо залишки готівки", - зазначила вона.

"Ми надаємо їх Україні як кредит. І Україна повинна повернути цей кредит, якщо і коли росія сплачуватиме репарації, - зазначила вона. - Це рішення може бути прийняте кваліфікованою більшістю голосів".

"Потім виникає питання, як ми використовуватимемо ці гроші. Спочатку ми використаємо ці гроші для бюджетної підтримки України. І тут ми будемо спиратися на успіх існуючих інструментів. Ви знаєте їх обидва. Тобто, з одного боку, або макрофінансова допомога, або Ukraine Facility", - сказала фон дер Ляєн.

"А друга тема, де ми будемо використовувати ці гроші, - це військова підтримка. Тут головна мета полягає в подальшому зміцненні оборонно-промислового потенціалу України та інтеграції цих потужностей у нашу оборонно-промислову базу. І тут ми б використовували так званий каскадний принцип. Іншими словами, кошти будуть використані переважно для виробництва та закупівель в Україні, Європейському Союзі та так званих країнах ЄЕЗ. Але якщо у нас є нагальні потреби, які не можуть задовольнити Україна чи Європейський Союз, тоді ми дозволяємо за ці гроші закуповувати ці нагальні потреби ззовні", - повідомила голова Єврокомісії.

