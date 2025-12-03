$42.330.01
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Европейский Союз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет. Это будет сделано через заимствования ЕС или репарационный кредит из замороженных российских активов.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения

Европейский Союз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет - для этого предлагается два варианта - либо через заимствования ЕС, либо репарационный кредит из замороженных российских активов, сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга относительно решений для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, пишет УНН.

Мы должны увеличить стоимость войны за агрессию Путина. И сегодняшнее предложение дает нам средства для этого. Итак, что это за предложение? Сегодня мы предлагаем покрыть две трети финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет. Итак, это 90 миллиардов евро. Остальное будут покрывать международные партнеры. И сегодня мы предлагаем государствам-членам два решения для согласования

— сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, «первое решение – это заимствования ЕС. «Это, по сути, привлечение капитала на рынках капитала и использование бюджета ЕС в качестве гарантии для этого. И передача этого капитала в качестве кредита Украине, — пояснила она. — Это решение должно быть принято единогласно».

«А второе решение, которое мы предлагаем сегодня в юридическом тексте, – это так называемый репарационный кредит. Здесь мы бы использовали остатки наличных средств из обездвиженных российских активов в Европейском Союзе», — указала фон дер Ляйен.

По ее словам, «мы предлагаем охватить все финансовые учреждения, которые накопили такие остатки наличных средств. И эти учреждения должны будут перевести наличные средства в инструмент репарационного кредита. Другими словами, мы берем остатки наличных средств», — отметила она.

«Мы предоставляем их Украине в качестве кредита. И Украина должна вернуть этот кредит, если и когда Россия будет выплачивать репарации, — отметила она. — Это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов».

Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины03.12.25, 14:41 • 2064 просмотра

Дополняется...

Юлия Шрамко

