Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины

Еврокомиссия представила два решения для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Речь идет о заимствованиях ЕС и "репарационном кредите". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Детали

Как отметили в Еврокомиссии, с целью укрепления финансовой устойчивости Украины в условиях продолжающейся российской агрессии предлагается два решения для удовлетворения финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы: заимствования ЕС и репарационный кредит.

Эти два решения подкреплены комплексом из пяти законодательных предложений. Поскольку россия и впредь не проявляет никаких признаков готовности к справедливому и устойчивому миру, нагрузка на ресурсы Украины продолжает расти, что делает постоянную поддержку ЕС еще более важной – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Там добавили, что предложенные решения являются важным шагом в ответ на обязательства Европейского Совета от 23 октября 2025 года по удовлетворению будущих бюджетных и оборонных потребностей Украины.

Также в Еврокомиссии добавили, что эти два решения подкреплены комплексным пакетом из пяти юридических предложений.

