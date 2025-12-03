$42.330.01
12:41 • 956 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 5778 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 12323 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 16381 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 25185 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 33451 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28539 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38601 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75367 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49866 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 8704 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Еврокомиссия представила два решения для финансирования Украины в 2026-2027 годах: заимствования ЕС и "репарационный кредит".

Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины

Еврокомиссия представила два решения для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Речь идет о заимствованиях ЕС и "репарационном кредите". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Детали

Как отметили в Еврокомиссии, с целью укрепления финансовой устойчивости Украины в условиях продолжающейся российской агрессии предлагается два решения для удовлетворения финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы: заимствования ЕС и репарационный кредит.

Эти два решения подкреплены комплексом из пяти законодательных предложений. Поскольку россия и впредь не проявляет никаких признаков готовности к справедливому и устойчивому миру, нагрузка на ресурсы Украины продолжает расти, что делает постоянную поддержку ЕС еще более важной 

– говорится в заявлении Еврокомиссии.

Там добавили, что предложенные решения являются важным шагом в ответ на обязательства Европейского Совета от 23 октября 2025 года по удовлетворению будущих бюджетных и оборонных потребностей Украины.

Также в Еврокомиссии добавили, что эти два решения подкреплены комплексным пакетом из пяти юридических предложений.

Напомним

Ранее сообщалось, что министры энергетики ЕС встречались в Люксембурге, чтобы согласовать общую позицию по запрету всех поставок газа из россии до конца 2027 года. Запрет на краткосрочные контракты начнется до середины июня, за исключением Венгрии и Словакии.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина