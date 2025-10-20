Країни ЄС близькі до угоди про заборону російського газу до кінця 2027 року - Bloomberg

Міністри енергетики Європейського Союзу мають намір узгодити спільну позицію щодо планів заборони всіх поставок газу з росії до кінця 2027 року, на тлі того, як блок прагне остаточно покінчити із залежністю від поставок від москви, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок офіційні особи зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити свою позицію щодо подальших переговорів щодо закону, який починається із заборони постачання російського газу за чинними короткостроковими контрактами до середини червня, за винятком для країн, які не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на довгострокові контракти настане через 18 місяців.

США чинять тиск на Європу, вимагаючи прискорити розрив енергетичних зв'язків із москвою та збільшити закупівлі американського скрапленого природного газу. У спільній заяві про торгівлю між ЄС та США було обіцяно укласти енергетичні угоди на суму 750 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

"Ми тісно співпрацюємо з американською адміністрацією у сфері енергетики, - заявив минулого тижня комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен. - Ми перебуваємо в процесі диверсифікації імпорту газу".

Заборона ЄС вимагає підтримки кваліфікованої більшості держав-членів, тому вона має бути ухвалена, навіть якщо критики, такі як Угорщина та Словаччина, виступлять проти неї.

Переговори з Європейським парламентом, який закликає до прискореної відмови від російського газу та припинення імпорту нафти з початку наступного року, ще належить провести. Мета - досягти остаточної угоди до кінця року, пише видання.

ЄС дотримується двовекторної стратегії, щоб остаточно покінчити із залежністю від російського викопного палива після вторгнення рф в Україну в 2022 році. Поряд із забороною, відомою як RepowerEU, Європейська комісія запропонувала заборонити російський СПГ до кінця року. Лідери, ймовірно, обговорять це питання на зустрічі у Брюсселі пізніше цього тижня.

ЄС отримує близько 15% поставок СПГ від москви, що робить росію другим за величиною постачальником цього палива до Європи після США. Щомісячні витрати на імпорт становлять від 500 млн євро (584 млн доларів США) до 700 млн євро.

"Питання, які ще мають вирішити міністри щодо заборони на газ у понеділок, є здебільшого технічними, у тому числі про порядок попереднього дозволу імпорту на територію блоку. Міністри також обговорять енергетичну ситуацію в Україні та плани ЄС щодо електрифікації", - вказує видання.

