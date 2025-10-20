Країни ЄС близькі до угоди про заборону російського газу до кінця 2027 року - Bloomberg

$41.730.10
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 15052 перегляди
08:22 • 15052 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8200 перегляди
08:16 • 8200 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
07:13 • 13478 перегляди
Ексклюзив
07:13 • 13478 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17681 перегляди
04:24 • 17681 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22767 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
19 жовтня, 18:24 • 62063 перегляди
19 жовтня, 18:24 • 62063 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 15:10 • 97066 перегляди
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97066 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
19 жовтня, 14:19 • 52937 перегляди
19 жовтня, 14:19 • 52937 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ
19 жовтня, 09:24 • 47278 перегляди
19 жовтня, 09:24 • 47278 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському
20 жовтня, 00:21 • 28965 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі
20 жовтня, 00:48 • 14455 перегляди
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святих
20 жовтня, 01:06 • 10921 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці
20 жовтня, 01:54 • 23391 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди
04:49 • 19677 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:22 • 15053 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війну
08:14 • 10667 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
19 жовтня, 15:10 • 97067 перегляди
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97067 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів
19 жовтня, 08:35 • 64693 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
17 жовтня, 07:15 • 143737 перегляди
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 143737 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Китай
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
19 жовтня, 04:31 • 52035 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
18 жовтня, 06:19 • 54783 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема
17 жовтня, 20:07 • 73711 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 жовтня, 10:57 • 72689 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
15 жовтня, 15:48 • 98959 перегляди
Країни ЄС близькі до угоди про заборону російського газу до кінця 2027 року - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

Міністри енергетики ЄС зустрічаються в Люксембурзі, щоб узгодити спільну позицію щодо заборони всіх поставок газу з Росії до кінця 2027 року. Заборона на короткострокові контракти почнеться до середини червня, за винятком Угорщини та Словаччини.

Країни ЄС близькі до угоди про заборону російського газу до кінця 2027 року - Bloomberg

Міністри енергетики Європейського Союзу мають намір узгодити спільну позицію щодо планів заборони всіх поставок газу з росії до кінця 2027 року, на тлі того, як блок прагне остаточно покінчити із залежністю від поставок від москви, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок офіційні особи зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити свою позицію щодо подальших переговорів щодо закону, який починається із заборони постачання російського газу за чинними короткостроковими контрактами до середини червня, за винятком для країн, які не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на довгострокові контракти настане через 18 місяців.

США чинять тиск на Європу, вимагаючи прискорити розрив енергетичних зв'язків із москвою та збільшити закупівлі американського скрапленого природного газу. У спільній заяві про торгівлю між ЄС та США було обіцяно укласти енергетичні угоди на суму 750 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

"Найбільша з усіх, які взагалі укладалися": США та ЄС уклали торговельну угоду27.07.25, 21:40 • 5579 переглядiв

"Ми тісно співпрацюємо з американською адміністрацією у сфері енергетики, - заявив минулого тижня комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен. - Ми перебуваємо в процесі диверсифікації імпорту газу".

Заборона ЄС вимагає підтримки кваліфікованої більшості держав-членів, тому вона має бути ухвалена, навіть якщо критики, такі як Угорщина та Словаччина, виступлять проти неї.

Глава МЗС Угорщини поскаржився на енергетичний "примус" ЄС на конференції у москві 15.10.25, 13:10 • 3194 перегляди

Переговори з Європейським парламентом, який закликає до прискореної відмови від російського газу та припинення імпорту нафти з початку наступного року, ще належить провести. Мета - досягти остаточної угоди до кінця року, пише видання.

Європарламент розглядає прискорення відмови від російських нафти та газу - Bloomberg04.10.25, 13:55 • 5754 перегляди

ЄС дотримується двовекторної стратегії, щоб остаточно покінчити із залежністю від російського викопного палива після вторгнення рф в Україну в 2022 році. Поряд із забороною, відомою як RepowerEU, Європейська комісія запропонувала заборонити російський СПГ до кінця року. Лідери, ймовірно, обговорять це питання на зустрічі у Брюсселі пізніше цього тижня.

Угорщина погодилася на заборону поставок російського СПГ до ЄС: деталі09.10.25, 11:43 • 8127 переглядiв

ЄС отримує близько 15% поставок СПГ від москви, що робить росію другим за величиною постачальником цього палива до Європи після США. Щомісячні витрати на імпорт становлять від 500 млн євро (584 млн доларів США) до 700 млн євро.

"Питання, які ще мають вирішити міністри щодо заборони на газ у понеділок, є здебільшого технічними, у тому числі про порядок попереднього дозволу імпорту на територію блоку. Міністри також обговорять енергетичну ситуацію в Україні та плани ЄС щодо електрифікації", - вказує видання.

Зеленський обговорив з міністром енергетики США підтримку після ударів рф і потенційні проєкти17.10.25, 10:27 • 3334 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Bloomberg
Європейський Союз
Люксембург
Словаччина
Угорщина