Європарламент розглядає прискорення відмови від російських нафти та газу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Європейський парламент розглядає можливість пришвидшення відмови від імпорту російської нафти та газу. Це передбачає припинення імпорту нафти з 2026 року та газу з 2027 року, згідно з поправками до регламенту RePowerEU.

Європарламент розглядає прискорення відмови від російських нафти та газу - Bloomberg

Європейський парламент розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від імпорту російської нафти та газу, щоб остаточно розірвати зв'язки з колишнім провідним постачальником енергії енергоносіїв у регіоні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними обізнаних джерел, галузевий комітет Європарламенту має проголосувати за поправки до так званого регламенту RePowerEU, включаючи припинення імпорту російської нафти та нафтопродуктів з початку 2026 року та повну заборону на постачання газу роком пізніше.

Газ

Цей крок дозволить поєднати припинення імпорту газу трубопроводами із припиненням поставок морем, уже передбаченим у запропонованому пакеті санкцій ЄС. І в той час, як санкції є тимчасовими за своєю суттю, ініціатива RePowerEU є окремим, довгостроковим планом щодо остаточного зниження залежності від москви.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 42260 переглядiв

Очікується, що в другій половині наступного року на світовому газовому ринку почнеться профіцит, що знизить ризик того, що відмова ЄС від постачання газу чинитиме тиск на постачання і призведе до зростання цін. Це допомогло заручитися широкою політичною підтримкою для всеосяжного та довгострокового розриву відносин із росією після вторгнення рф в Україну, пише видання.

Європейські газові трейдери вже роблять ставки на стрибок цін наступного літа - Bloomberg23.09.25, 14:08 • 2669 переглядiв

Спочатку Європейська комісія пропонувала припинити постачання російського газу трубопроводами наприкінці 2027 року. За словами джерел, доцільність більш раннього поступового припинення поставок газу вже підтримали члени кількох політичних груп у Європарламенті.

Згідно з поправками до регламенту RePowerEU, внесеними Асамблеєю ЄС, нові закупівлі будуть заборонені з початку наступного року, тоді як існуючі короткострокові контракти будуть звільнені від обмежень до середини червня, а довгострокові - до 1 січня 2027 року.

Нафта і нафтопродукти

На голосуванні, запланованому на 16 жовтня, комітет також добиватиметься заборони на постачання російської нафти та нафтопродуктів з початку наступного року. У своїй початковій пропозиції Єврокомісія не стала встановлювати точну дату відмови від постачання нафти, зобов'язуючи держави-члени ЄС натомість підготувати плани щодо диверсифікації постачання.

Наразі питання про RePowerEU обговорюється у двох паралельних напрямках: Європарламентом та державами-членами. Після того, як кожна із сторін погодить свою позицію, розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо остаточного оформлення.

Хоча ЄС вже значно скоротив закупівлю нафти і газу у москви з 2022 року, блок, як і раніше, отримує близько 15% свого скрапленого природного газу з росії, що робить країну другим за величиною постачальником після США з щомісячним рахунком від 500 млн євро (587 млн ​​доларів США) до 700 млн доларів.

Єврокомісія також планує ввести мита на на решту імпорту російської нафти, яка надходить трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини, якщо його не буде поступово припинено. Будапешт і Братислава поки не поспішають диверсифікувати постачання та блокують заходи, які, на їхню думку, загрожують їхній енергетичній безпеці.

Угорщині та Словаччині приготуватися: ЄС розглядає торгові заходи проти російського трубопроводу "Дружба" - ЗМІ20.09.25, 19:53 • 5425 переглядiв

За підрахунками Bloomberg, у першій половині цього року середній обсяг постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" становив близько 220 000 барелів на добу.

У той час як план санкцій, представлений минулого місяця, вимагає одноголосного схвалення 27 держав-членів ЄС, ініціатива RePowerEU вимагає підтримки кваліфікованої більшості в Раді ЄС та більшості в Європарламенті.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Європейська комісія
Європейський Союз
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна