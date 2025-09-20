Угорщині та Словаччині приготуватися: ЄС розглядає торгові заходи проти російського трубопроводу "Дружба" - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість запровадження торгових заходів, спрямованих проти імпорту російської нафти, яку досі купують Угорщина та Словаччина. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає УНН.

Деталі

Виконавчий орган ЄС розглядає питання про продовження імпорту російської нафти трубопроводом "Дружба", що постачає Угорщину і Словаччину, і крок, що розглядається, в першу чергу торкнеться цих поставок, якщо вони не будуть поступово припинені, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити конфіденційні обговорення.

Видання зауважує, що Будапешт і Братислава досі не поспішають диверсифікувати постачання, відмовившись від постачання російської нафти, і блокують заходи, які, на їхню думку, ставлять під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Ці плани не пов'язані з пропозиціями щодо нового пакету санкцій, наданими ЄС у п'ятницю. Пропоновані обмеження включають заборону на постачання російського зрідженого газу, який спочатку застосовуватиметься до короткострокових контрактів через шість місяців після набуття чинності, а потім довгострокових угод з 1 січня 2027 року.

ЄС планує розморозити Угорщині 550 млн євро у спробі подолати вето Орбана на санкції проти рф - FT

У рамках пакету заходів ЄС також запропонував запровадити санкції щодо понад 100 нафтових танкерів із тіньового флоту москви, а також інші заходи, спрямовані проти організацій, які забезпечують торгівлю енергоносіями, зокрема у третіх країнах.

Посли ЄС були проінформовані про запропоновані санкції у п'ятницю. Вони відмовилися надати детальну інформацію про терміни та масштаби можливих торгових заходів.

На відміну від санкцій, які вимагають підтримки всіх держав-членів, для вжиття таких торгових заходів, як мита, потрібна підтримка лише більшості країн.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію

Ці заходи дозволять ЄС виконати ключову вимогу, висунуту президентом Дональдом Трампом до блоку як умову приєднання США до союзників у санкціях проти росії у зв'язку з її небажанням припинити війну з Україною.

Трамп неодноразово заявляв, що ЄС має припинити закупівлю російської нафти та газу. Практично всі держави-члени припинили трубопровідний та морський імпорт, але Угорщина та Словаччина утрималися.

Більшість інших країн ЄС взяли на себе зобов'язання поступово відмовитися від імпорту російського викопного палива до кінця 2027 року, і, за словами деяких джерел, застосування торгових заходів може стати одним із варіантів, якщо уряди у Будапешті та Братиславі не представлять планів виходу.

США також чинили тиск на своїх союзників щодо "Великої сімки", вимагаючи ввести мито до 100% через закупівлю російської нафти Китаєм та Індією, щоб підштовхнути президента володимира путіна за стіл переговорів з Україною. Це прохання, мабуть, зустріне опір у столицях країн блоку.

G7 прагне "рішучих" дій для припинення війни в Україні - міністр фінансів Канади

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, представники "Великої сімки" зараз працюють над новим пакетом санкцій і планують завершити його текст до кінця цього місяця.

Інші заходи блоку будуть спрямовані проти великих російських нафтових компаній, а також мереж та суден, які дозволяють москві перевозити нафту та отримувати прибуток від торгівлі.