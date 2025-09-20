Угорщині та Словаччині приготуватися: ЄС розглядає торгові заходи проти російського трубопроводу "Дружба" - ЗМІ

$41.250.00
48.780.01
ukenru
15:23 • 3306 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 16542 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 19586 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 28684 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 48202 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 50922 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 50005 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 42754 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 52510 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 66527 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0.9м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф20 вересня, 06:59 • 8360 перегляди
Федерали застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону протесту в ЧикагоVideo20 вересня, 07:46 • 5212 перегляди
Ворог завдав удару по Сумах: є перебої зі світлом20 вересня, 07:53 • 7312 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів20 вересня, 08:02 • 26297 перегляди
Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідкиPhoto20 вересня, 08:13 • 13864 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 28666 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 48192 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 55822 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 66523 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 54685 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 52508 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 55822 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 25487 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 27751 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 30446 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
The Guardian

Угорщині та Словаччині приготуватися: ЄС розглядає торгові заходи проти російського трубопроводу "Дружба" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Європейський Союз розглядає можливість запровадження торгових заходів, спрямованих проти імпорту російської нафти, що залишився, зокрема трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини. Ці заходи можуть бути застосовані, якщо Будапешт і Братислава не представлять планів щодо диверсифікації поставок.

Угорщині та Словаччині приготуватися: ЄС розглядає торгові заходи проти російського трубопроводу "Дружба" - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість запровадження торгових заходів, спрямованих проти імпорту російської нафти, яку досі купують Угорщина та Словаччина. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає УНН.

Деталі

Виконавчий орган ЄС розглядає питання про продовження імпорту російської нафти трубопроводом "Дружба", що постачає Угорщину і Словаччину, і крок, що розглядається, в першу чергу торкнеться цих поставок, якщо вони не будуть поступово припинені, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити конфіденційні обговорення.

Видання зауважує, що Будапешт і Братислава досі не поспішають диверсифікувати постачання, відмовившись від постачання російської нафти, і блокують заходи, які, на їхню думку, ставлять під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Ці плани не пов'язані з пропозиціями щодо нового пакету санкцій, наданими ЄС у п'ятницю. Пропоновані обмеження включають заборону на постачання російського зрідженого газу, який спочатку застосовуватиметься до короткострокових контрактів через шість місяців після набуття чинності, а потім довгострокових угод з 1 січня 2027 року.

ЄС планує розморозити Угорщині 550 млн євро у спробі подолати вето Орбана на санкції проти рф - FT19.09.25, 16:29 • 5000 переглядiв

У рамках пакету заходів ЄС також запропонував запровадити санкції щодо понад 100 нафтових танкерів із тіньового флоту москви, а також інші заходи, спрямовані проти організацій, які забезпечують торгівлю енергоносіями, зокрема у третіх країнах.

Посли ЄС були проінформовані про запропоновані санкції у п'ятницю. Вони відмовилися надати детальну інформацію про терміни та масштаби можливих торгових заходів.

На відміну від санкцій, які вимагають підтримки всіх держав-членів, для вжиття таких торгових заходів, як мита, потрібна підтримка лише більшості країн.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 34431 перегляд

Ці заходи дозволять ЄС виконати ключову вимогу, висунуту президентом Дональдом Трампом до блоку як умову приєднання США до союзників у санкціях проти росії у зв'язку з її небажанням припинити війну з Україною.

Трамп неодноразово заявляв, що ЄС має припинити закупівлю російської нафти та газу. Практично всі держави-члени припинили трубопровідний та морський імпорт, але Угорщина та Словаччина утрималися.

Більшість інших країн ЄС взяли на себе зобов'язання поступово відмовитися від імпорту російського викопного палива до кінця 2027 року, і, за словами деяких джерел, застосування торгових заходів може стати одним із варіантів, якщо уряди у Будапешті та Братиславі не представлять планів виходу.

США також чинили тиск на своїх союзників щодо "Великої сімки", вимагаючи ввести мито до 100% через закупівлю російської нафти Китаєм та Індією, щоб підштовхнути президента володимира путіна за стіл переговорів з Україною. Це прохання, мабуть, зустріне опір у столицях країн блоку.

G7 прагне "рішучих" дій для припинення війни в Україні - міністр фінансів Канади20.09.25, 16:38 • 1894 перегляди

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, представники "Великої сімки" зараз працюють над новим пакетом санкцій і планують завершити його текст до кінця цього місяця.

Інші заходи блоку будуть спрямовані проти великих російських нафтових компаній, а також мереж та суден, які дозволяють москві перевозити нафту та отримувати прибуток від торгівлі.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
G7
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Словаччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна