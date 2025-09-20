$41.250.05
G7 прагне "рішучих" дій для припинення війни в Україні - міністр фінансів Канади

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що G7 прагне перейти від поступових до рішучих дій для припинення вторгнення Росії в Україну. Група промислово розвинених країн єдині щодо амбіцій та терміновості.

G7 прагне "рішучих" дій для припинення війни в Україні - міністр фінансів Канади

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій, щоб припинити вторгнення росії в Україну, передає УНН із посиланням на POLITICO.

В інтерв'ю Шампань сказав, що G7 "більше не дотримується поетапного підходу, а… рішуча, щоб покласти край війні". Він додав, що група промислово розвинених країн "спільна щодо амбіцій та терміновості".

Додамо

Шампань головує на переговорах G7 між міністрами фінансів, зокрема щодо суперечливих планів використання заморожених за кордоном активів російського центрального банку для фінансування воєнних зусиль України.

Видання зауважує, що G7 перебуває під тиском президента США Дональда Трампа, щоб вжити більш рішучих заходів щодо москви, щоб змусити президента росії володимира путіна взяти участь у мирних переговорах щодо України.

США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5661 перегляд

На початку цього місяця США надіслали документ іншим країнам G7, в якому закликали до 100-відсоткових мит для Китаю та Індії, жорсткіших санкцій на російську нафту та газ, а також нових кроків щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

ЄС та Велика Британія з того часу висунули пропозиції щодо використання російських коштів, заморожених на їхніх територіях, для фінансування позик Україні. А Брюссель запропонував новий пакет санкцій.

План щодо позик є суперечливим, що викликає питання щодо його сумісності з міжнародним правом. Шампань не розкрив подробиць обговорень G7, але сказав, що група намагається бути "скоординованою" у своїх діях.

Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію13.09.25, 10:15 • 10647 переглядiв

"Є різні ініціативи, але… є бажання координувати дії між собою та запровадити подібний набір політик", – сказав він.

На запитання, чи може Канада запропонувати власний план репараційних позик, Шампань відповів: "Ми дуже узгоджені".

Британія вивчить можливість використання заморожених активів рф для "репараційного кредиту" для України20.09.25, 14:56 • 1048 переглядiв

Антоніна Туманова

