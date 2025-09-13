$41.310.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 44900 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 39382 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 86905 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 48103 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 53553 перегляди
Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міністри фінансів G7 зустрілися в Канаді для обговорення подальших заходів щодо посилення тиску на росію. Вони домовилися прискорити обговорення використання заморожених російських активів для фінансування оборони України.

Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію

Міністри фінансів країн G7 на зустрічі в Канаді обговорили подальші заходи щодо посилення тиску на росію з метою припинення її війни проти України. Про це повідомляє Міністерство фінансів Канади, пише УНН.

Франсуа-Філіп Шампань, міністр фінансів і національних доходів Канади, провів засідання міністрів фінансів країн G7, на якому обговорювалися подальші заходи щодо посилення тиску на росію з метою припинення її війни проти України

- йдеться у повідомленні.

Все більш агресивна позиція росії, включаючи нещодавні бомбардування в Україні та порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в середу, а також її небажання погодитися на припинення вогню стали причиною проведення цієї зустрічі G7.

G7 прагне зупинити російську військову машину і зустрілася сьогодні, щоб обговорити подальше посилення економічних заходів, спрямованих на те, щоб підірвати здатність росії фінансувати свою війну

- йдеться у повідомленні.

Міністри домовилися прискорити обговорення подальшого використання заморожених російських активів для фінансування оборони України, а також вивчити інші механізми, які б дозволили ще більше збільшити фінансову підтримку України.

"Спираючись на нещодавні кроки Канади, Європейського Союзу та Великої Британії щодо зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель, міністри G7 також обговорили широкий спектр можливих економічних заходів для посилення тиску на Росію, включаючи подальші санкції та торговельні заходи, такі як тарифи, проти тих, хто підтримує російські військові дії", – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо

США закликатимуть союзників по G7 запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти. Також пропонується конфіскація заморожених золотовалютних резервів рф для фінансування оборони України.

Ольга Розгон

