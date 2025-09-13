Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію

Міністри фінансів G7 зустрілися в Канаді для обговорення подальших заходів щодо посилення тиску на росію. Вони домовилися прискорити обговорення використання заморожених російських активів для фінансування оборони України.

Міністри фінансів країн G7 на зустрічі в Канаді обговорили подальші заходи щодо посилення тиску на росію з метою припинення її війни проти України. Про це повідомляє Міністерство фінансів Канади, пише УНН. Франсуа-Філіп Шампань, міністр фінансів і національних доходів Канади, провів засідання міністрів фінансів країн G7, на якому обговорювалися подальші заходи щодо посилення тиску на росію з метою припинення її війни проти України - йдеться у повідомленні. Все більш агресивна позиція росії, включаючи нещодавні бомбардування в Україні та порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в середу, а також її небажання погодитися на припинення вогню стали причиною проведення цієї зустрічі G7. G7 прагне зупинити російську військову машину і зустрілася сьогодні, щоб обговорити подальше посилення економічних заходів, спрямованих на те, щоб підірвати здатність росії фінансувати свою війну - йдеться у повідомленні. Міністри домовилися прискорити обговорення подальшого використання заморожених російських активів для фінансування оборони України, а також вивчити інші механізми, які б дозволили ще більше збільшити фінансову підтримку України. "Спираючись на нещодавні кроки Канади, Європейського Союзу та Великої Британії щодо зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель, міністри G7 також обговорили широкий спектр можливих економічних заходів для посилення тиску на Росію, включаючи подальші санкції та торговельні заходи, такі як тарифи, проти тих, хто підтримує російські військові дії", – йдеться також у повідомленні. Нагадаємо США закликатимуть союзників по G7 запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти. Також пропонується конфіскація заморожених золотовалютних резервів рф для фінансування оборони України.