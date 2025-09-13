США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

США закликатимуть своїх союзників "Групі Семи" (G7) запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти, щоб переконати російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За даними джерел видання, США також пропонують країнам G7 розпочати пряму конфіскацію золотовалютних резервів росії, які були заморожені внаслідок санкцій, і використовувати ці активи для фінансування оборони України.

Переважна більшість із близько 300 мільярдів доларів заморожених активів москви знаходиться в Європі - йдеться у статті.

Видання вказує, що прибуток, отриманий від цих активів, наразі використовується для надання позик Україні.

"Пропозиція США передбачає запровадження вторинних тарифів від 50% до 100% для Китаю та Індії, а також обмежувальних торговельних заходів як щодо імпорту, так і щодо експорту, щоб стримати потік російських енергоносіїв та запобігти передачі технологій подвійного використання до росії", - зазначає ЗМІ.

Нагадаємо

Напередодні Рада ЄС продовжила санкції проти осіб та організацій, відповідальних за загрозу територіальній цілісності України, до 15 березня 2026 року. Обмеження включають заборону на в'їзд та заморожування активів для понад 2500 адресатів.

