США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 6872 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 14861 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 13654 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 23317 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 31247 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30527 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 28418 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23124 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32349 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20336 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
56%
758мм
Популярнi новини
Без дощів, ще тепло вдень, але ночі - осінні: Діденко про погоду на вихідних12 вересня, 14:18 • 4574 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 15116 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 14754 перегляди
У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі12 вересня, 16:09 • 7086 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 10657 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 10697 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 14801 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 23321 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 15162 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 31253 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кіт Келлог
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 31254 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 36897 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 84366 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 45896 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 51514 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
The New York Times

США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 10 перегляди

США закликатимуть союзників по G7 запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти. Також пропонується конфіскація заморожених золотовалютних резервів рф для фінансування оборони України.

США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

США закликатимуть своїх союзників "Групі Семи" (G7) запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти, щоб переконати російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За даними джерел видання, США також пропонують країнам G7 розпочати пряму конфіскацію золотовалютних резервів росії, які були заморожені внаслідок санкцій, і використовувати ці активи для фінансування оборони України.

Переважна більшість із близько 300 мільярдів доларів заморожених активів москви знаходиться в Європі

- йдеться у статті.

Видання вказує, що прибуток, отриманий від цих активів, наразі використовується для надання позик Україні.

"Пропозиція США передбачає запровадження вторинних тарифів від 50% до 100% для Китаю та Індії, а також обмежувальних торговельних заходів як щодо імпорту, так і щодо експорту, щоб стримати потік російських енергоносіїв та запобігти передачі технологій подвійного використання до росії", - зазначає ЗМІ.

Нагадаємо

Напередодні Рада ЄС продовжила санкції проти осіб та організацій, відповідальних за загрозу територіальній цілісності України, до 15 березня 2026 року. Обмеження включають заборону на в'їзд та заморожування активів для понад 2500 адресатів.

В МЗС пояснили, на що буде спрямовано 19 пакет санкції проти росії12.09.25, 17:04 • 2380 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
G7
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна