США давят на G7 по поводу вторичных санкций против Китая и Индии и конфискации замороженных активов РФ - Bloomberg

США будут призывать своих союзников по «Группе Семи» (G7) ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за их закупки российской нефти, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По данным источников издания, США также предлагают странам G7 начать прямую конфискацию золотовалютных резервов России, которые были заморожены в результате санкций, и использовать эти активы для финансирования обороны Украины.

Подавляющее большинство из около 300 миллиардов долларов замороженных активов Москвы находится в Европе - говорится в статье.

Издание указывает, что прибыль, полученная от этих активов, сейчас используется для предоставления займов Украине.

«Предложение США предусматривает введение вторичных тарифов от 50% до 100% для Китая и Индии, а также ограничительных торговых мер как в отношении импорта, так и в отношении экспорта, чтобы сдержать поток российских энергоносителей и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию», - отмечает СМИ.

Напомним

Накануне Совет ЕС продлил санкции против лиц и организаций, ответственных за угрозу территориальной целостности Украины, до 15 марта 2026 года. Ограничения включают запрет на въезд и замораживание активов для более чем 2500 адресатов.

В МИД объяснили, на что будет направлен 19-й пакет санкций против России