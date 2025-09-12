В МИД объяснили, на что будет направлен 19-й пакет санкций против России

В настоящее время ведется работа над 19-м пакетом санкций против России. Он будет направлен, в частности, против российских портов в Балтийском море, а также будет перекрывать пути обхода санкций государством-агрессором, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Детали

Что касается 19-го пакета – работа быстро ведется. Напоминаю – совсем недавно был принят 18-й пакет. В Копенгагене состоялось заседание под председательством Дании, которое вел министр иностранных дел, и на котором обсуждалось наполнение 19-го пакета - отметил Сибига.

Глава МИД добавил, что, по мнению украинской стороны, стоит принять еще больше мер, чтобы перекрыть и ограничить пути обхода Россией санкций. Также стоит нанести удар по ее банковской инфраструктуре.

В этот список должны попасть те, кто помогает Путину продолжать подобное. Они должны быть направлены на то, чтобы перекрывать, закрывать, ограничивать все пути обхода санкций. Они должны быть направлены против банковской инфраструктуры России. Они должны касаться, но более детально, более комплексно теневого флота - сказал Сибига.

По словам Андрея Сибиги, под санкции также должны были попасть российские порты, особенно те, которые находятся в Балтийском море.

По нашему мнению, важным компонентом должно быть санкционирование портов, российских портов, из которых эта нефть забирается, а затем транспортируется. Это прежде всего Балтийское море, потому что 80% российской нефти идет по Балтийскому морю. Есть значительный потенциал, чтобы усилить контроль над этим потоком теневого флота - подытожил глава МИД.

Дополнение

Европейский Союз в понедельник, 15 сентября, представит новый пакет санкций, который будет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Новый пакет санкций, который впервые с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом будет согласован непосредственно с ним - сказал Барро.

Во время визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о новом пакете санкций против России. Ограничения направлены на теневой флот, который транспортирует российскую нефть, а также на компании и лиц, поставляющих технологии и материалы для производства оружия.