Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і сайт уряду Великої Британії.

Санкції стали відповіддю на збільшення атак безпілотників і ракет рф по Україні останніми місяцями, а також на інцидент із порушенням російськими безпілотниками повітряного простору Польщі.

Як підкреслила Купер, міжнародна спільнота має перекрити кремлю фінансові потоки, необхідні для продовження агресивної війни проти України.

Міжнародні дії з посилення економічного тиску на росію та блокування критично важливих ресурсів є життєво необхідними. Ці санкції – наступний етап британського лідерства у протидії путінській агресії

Новий пакет санкцій передбачає: блокування 70 суден, які використовувалися для перевезення російської нафти. Обмеження щодо 30 компаній та фізичних осіб, пов’язаних із постачанням росії електроніки, хімікатів і вибухових матеріалів. Внесення до санкційного списку китайської електронної компанії та однієї фірми в Туреччині, які, за даними британської влади, забезпечували російський ВПК необхідними комплектуючими.

За словами Купер, санкційний тиск поєднується з подальшою військовою та безпековою підтримкою України.

Велика Британія не буде стояти склавши руки, поки путін продовжує своє варварське вторгнення в Україну. Його повна зневага до суверенітету була продемонстрована цього тижня, коли він безрозсудно відправив дрони в повітряний простір НАТО. Безпека НАТО та України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії