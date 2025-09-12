$41.210.09
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 4158 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 30859 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 35066 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 49305 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 73936 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39161 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30468 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 49913 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17661 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти росії, спрямований на тіньовий флот, що транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, які постачають технології та матеріали для виробництва зброї.

Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Обмеження спрямовані на тіньовий флот, який транспортує російську нафту, а також на компанії та осіб, що постачають технології й матеріали для виробництва зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і сайт уряду Великої Британії.

Деталі

Санкції стали відповіддю на збільшення атак безпілотників і ракет рф по Україні останніми місяцями, а також на інцидент із порушенням російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. 

Як підкреслила Купер, міжнародна спільнота має перекрити кремлю фінансові потоки, необхідні для продовження агресивної війни проти України.

Міжнародні дії з посилення економічного тиску на росію та блокування критично важливих ресурсів є життєво необхідними. Ці санкції – наступний етап британського лідерства у протидії путінській агресії

- заявила глава МЗС Британії.

Новий пакет санкцій передбачає: блокування 70 суден, які використовувалися для перевезення російської нафти. Обмеження щодо 30 компаній та фізичних осіб, пов’язаних із постачанням росії електроніки, хімікатів і вибухових матеріалів. Внесення до санкційного списку китайської електронної компанії та однієї фірми в Туреччині, які, за даними британської влади, забезпечували російський ВПК необхідними комплектуючими.

За словами Купер, санкційний тиск поєднується з подальшою військовою та безпековою підтримкою України.

Велика Британія не буде стояти склавши руки, поки путін продовжує своє варварське вторгнення в Україну. Його повна зневага до суверенітету була продемонстрована цього тижня, коли він безрозсудно відправив дрони в повітряний простір НАТО. Безпека НАТО та України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії

- зазначила Купер.

На сайті британського уряду також зазначили, що серед цілей санкцій – компанії, які постачали життєво важливу електроніку армії путіна, такі як китайська компанія Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її два російські співвласники, Олена Малицька та Олексій Малицький, а також турецька компанія Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її генеральний директор, громадянин Азербайджану Шанлік Шукуров. Така електроніка широко використовується в російській зброї, включаючи ракети "Іскандер" та Х-101, а також російські безпілотники, які путін, за словами британського уряду, жорстоко використовує, щоб забирати життя українців. 

Степан Гафтко

