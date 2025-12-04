Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман

Увечері 4 грудня на території санаторію "Жовтень" під Києвом сталася збройна сутичка між представниками Головного управління розвідки Міноборони та військовослужбовцями однієї з військових частин. За попередньою інформацією ЗМІ, конфлікт міг виникнути через перерозподіл майнових активів санаторію, який тривалий час перебуває у сфері інтересів впливових груп, передає УНН.

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький заявив, що до інциденту може бути дотичний бізнесмен Борис Кауфман, який фігурує в низці гучних корупційних справ.

За словами Броневицького, Кауфман раніше отримав фактичний контроль над міжнародним аеропортом "Одеса", який був предметом злочину у кримінальному провадженні, що розслідували детективи НАБУ та прокурори САП, зокрема сам Броневицький. Після того як керівник САП Олександр Клименко підписав угоду зі слідством із Кауфманом, сам Броневицький залишив орган, заявивши про незгоду з умовами угоди.

Експрокурор наголошує: укладена угода дозволила бізнесмену уникнути відшкодування значної частини збитків, завданих громаді Одеси, і водночас зберегти контроль над аеропортом.

Крім того, за його словами, Кауфмана пов’язують зі скандалами довкола готелю "Президентський", а також із нібито пропозицією хабара у розмірі 1 млн доларів за звільнення детектива НАБУ, який розслідував його справу. Цей детектив був таки звільнений директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Ситуація довкола сутички у "Жовтні" та можливі зв’язки бізнесових інтересів із діями силових структур наразі залишаються предметом суспільної уваги. Відповідальні органи офіційних коментарів поки не надали.