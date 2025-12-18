"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах

Фото: "Дія"

Українці зможуть витратити "Зимову тисячу" і Національний кешбек ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Дію".

Деталі

Із 18 грудня кешбек працює в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також на маркетплейсі MAUDAU.

Обирайте продукти харчування українського виробництва, оплачуйте карткою Національного кешбеку - і вам повернеться частина коштів - йдеться в повідомленні.

Додатково

1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників - ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що з 11 грудня 1000 грн "Зимової підтримки" можна витрачати на продукти харчування. Першими скористатися такою можливістю можуть покупці 2 торгівельних мереж.