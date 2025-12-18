"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах

$42.340.15
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 2480 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 12758 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 20700 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 32849 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 49253 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 47958 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 78881 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 41782 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 29309 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
Популярнi новини
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО18 грудня, 02:05 • 28738 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 29613 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 32456 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 28644 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto05:25 • 24990 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 41475 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 39768 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 36178 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 78881 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 58494 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 19010 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 18823 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 26021 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 31717 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 66194 перегляди
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Йдеться про магазини Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також маркетплейс MAUDAU.

"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах
Фото: "Дія"

Українці зможуть витратити "Зимову тисячу" і Національний кешбек ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Дію".

Деталі

Із 18 грудня кешбек працює в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також на маркетплейсі MAUDAU.

Обирайте продукти харчування українського виробництва, оплачуйте карткою Національного кешбеку - і вам повернеться частина коштів

- йдеться в повідомленні.

Додатково

1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників - ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що з 11 грудня 1000 грн "Зимової підтримки" можна витрачати на продукти харчування. Першими скористатися такою можливістю можуть покупці 2 торгівельних мереж.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаФінанси
благодійність
Auchan