"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах
Київ • УНН
Йдеться про магазини Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також маркетплейс MAUDAU.
Українці зможуть витратити "Зимову тисячу" і Національний кешбек ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Дію".
Деталі
Із 18 грудня кешбек працює в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також на маркетплейсі MAUDAU.
Обирайте продукти харчування українського виробництва, оплачуйте карткою Національного кешбеку - і вам повернеться частина коштів
Додатково
1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників - ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що з 11 грудня 1000 грн "Зимової підтримки" можна витрачати на продукти харчування. Першими скористатися такою можливістю можуть покупці 2 торгівельних мереж.