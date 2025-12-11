"Зимову тисячу" тепер можна витрачати на продукти: як це працює
Київ • УНН
З 11 грудня 1000 грн "Зимової підтримки" можна витрачати на продукти харчування. Першими скористатися такою можливістю можуть покупці 2 торговельних мереж.
Відтепер 1 000 грн за програмою "Зимової підтримки" можна сплачувати за продукти, повідомили у четвер у Мінсоцполітики, пише УНН.
Починаючи з 11 грудня, 1 000 грн допомоги у межах програми "Зимова підтримка" можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, розрахувавшись карткою "Національний кешбек"
Як зазначається, "першими скористатися нею можуть покупці торговельних мереж Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько"". "Зараз це понад 1 160 магазинів по всій Україні, і з часом перелік буде розширюватися. Поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення", - повідомили у Мінсоцполітики.
Доповнення
Загалом 1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників - ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).
Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через "Дію", їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
Ті українці, які отримують пенсію або соціальні виплати через Укрпошту та для яких виплату сформовано автоматично, а також ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, можуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року. Це продовжені урядом терміни використання допомоги - тепер отримувачі "Зимової підтримки" через Укрпошту матимуть більше часу, щоб витратити кошти.
Допомога 1 000 грн, за даними Мінсоцполітики, уже профінансована для понад 11,9 млн українців, які через картку "Національний кешбек" вже витратили понад 3,4 млрд гривень.