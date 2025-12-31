$42.220.15
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 18062 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 47485 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 34568 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 30960 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 29410 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 20995 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19497 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24067 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю
30 грудня, 09:46 • 40341 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів
Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали діти
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Мелітополь
Брянська область
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 47477 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,39 гривні та євро на рівні 49,86 гривні на 31 грудня. Євро на міжбанку вже коштує понад 50 гривень.

НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року

Станом на середу, 31 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,39 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,21 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,86. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3878 грн (+18 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,8565 грн (+21 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7963 грн. (+10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-42,50 грн, євро за 49,47-50,14 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,33-42,40 грн/дол. та 49,80-49,87 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Долар США готується до найбільшого річного падіння з 2017 року - Reuters24.12.25, 14:50 • 2904 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна