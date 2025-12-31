НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року

Станом на середу, 31 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,39 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,21 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,86. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3878 грн (+18 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,8565 грн (+21 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7963 грн. (+10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 42,00-42,50 грн, євро за 49,47-50,14 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;

на міжбанку курси становлять 42,33-42,40 грн/дол. та 49,80-49,87 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

Долар США готується до найбільшого річного падіння з 2017 року - Reuters