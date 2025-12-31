НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,39 гривні та євро на рівні 49,86 гривні на 31 грудня. Євро на міжбанку вже коштує понад 50 гривень.
Станом на середу, 31 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,39 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,21 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,86. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,3878 грн (+18 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,8565 грн (+21 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7963 грн. (+10 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-42,50 грн, євро за 49,47-50,14 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,33-42,40 грн/дол. та 49,80-49,87 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
