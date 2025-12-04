Міжнародні резерви України зросли до 54,7 млрд доларів – понад 10% приросту у листопаді – НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня, за попередніми даними, сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Деталі

Зростання резервів зумовлене значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перекрили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни.

Ключові фактори зростання

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $8,148 мільярда США. Витрати на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили $493 млн, а також Україна сплатила МВФ $282,6 млн.

Чистий продаж валюти НБУ в листопаді зменшився на 3,9% порівняно з жовтнем і становив $2,727 мільярда.

Національний банк зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку.

