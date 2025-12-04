Міжнародні резерви України зросли до 54,7 млрд доларів – понад 10% приросту у листопаді – НБУ

$42.200.13
49.230.04
ukenru
20:25 • 732 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 1926 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 10069 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 20437 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 20095 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33841 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20181 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20621 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20835 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29135 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 16313 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 25323 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 13325 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень4 грудня, 13:45 • 11118 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10700 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 20437 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 25396 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33841 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 41626 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 67936 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Велика Британія
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10760 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 25134 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 26739 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 71576 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 74357 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Міжнародні резерви України зросли до 54,7 млрд доларів – понад 10% приросту у листопаді – НБУ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Резерви України досягли $54,7 млрд на 1 грудня, збільшившись на 10,6% у листопаді. Зростання зумовлене надходженнями від партнерів, які перекрили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати.

Міжнародні резерви України зросли до 54,7 млрд доларів – понад 10% приросту у листопаді – НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня, за попередніми даними, сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Деталі

Зростання резервів зумовлене значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перекрили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни.

Ключові фактори зростання

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $8,148 мільярда США. Витрати на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили $493 млн, а також Україна сплатила МВФ $282,6 млн.

Чистий продаж валюти НБУ в листопаді зменшився на 3,9% порівняно з жовтнем і становив $2,727 мільярда.

Національний банк зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку.

Українці оформили 2,1 млн мікропозик за квартал, середня сума зростає - інфографіка04.12.25, 12:34 • 3026 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
Державний бюджет
Міжнародний валютний фонд
Національний банк України
Україна