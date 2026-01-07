$42.560.14
16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін
7 січня, 07:01
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування
7 січня, 07:23
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан
7 січня, 08:15
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну
10:32
Як правильно обрати термобілизну: прості поради
11:57
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради
11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
11:31
Ексклюзив
11:31 • 20785 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони
5 січня, 18:15
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Венесуела
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
4 січня, 16:22
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
The New York Times
Дипломатка

У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах

Київ • УНН

 • 196 перегляди

З 8 січня розпочинає роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Прогнозується значний сніг, хуртовини та ожеледиця у багатьох областях України.

У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах

У зв’язку із погіршенням погодних умов з 8 січня розпочинає роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) на дорогах державного значення, куди увійдуть представники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національної поліції України (Нацполіції), Державної служби з безпеки на транспорті та асоціації міжнародних перевізників, пише УНН.

Деталі

"На базі Агентства відновлення з 8 січня розпочинає роботу Оперативний штаб для реагування на складні погодні умови чи у разі виникнення надзвичайних ситуацій ", - йдеться у Телеграм-каналі Міністерства розвитку громад та територій у середу.

Зазначається, що вдень, 8 січня, у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях передбачається сильний сніг, хуртовина, а на дорогах місцями снігові замети з можливим сніговим покривом до 10-25 см, пориви вітру 15-18 м/с. та ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.

У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях прогнозується значний сніг, хуртовина з приростом снігового покриву до 15-20 см.

У Київській, Черкаській та Чернігівській областях передбачається значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу зі сніговим покривом до 5-15 см, додало відомство.

"Вдень у західних, південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с. В західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності — жовтий", – зауважили у міністерстві.

У Мінрозвитку зазначили, що починаючи з 10-11 січня в результаті надходження з півночі арктичного повітря очікується зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20°С морозу, а у деяких місцях до 23°С морозу. Вдень прогнозується до "мінус" 9-15°С, а у Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень очікується до "мінус" 6-12°C.

Міністерство наголосило, що в всіх областях функціонують відповідні регіональні групи реагування, зокрема у певних областях чергує та працює наявна техніка - близько 1,1 тис.–1,2 тис. механізмів на добу.

Зазначається, що внаслідок погіршення погодних умов можливі перебої в електропостачанні, проблеми з громадським транспортом та ризики для пішоходів. Також можливе порушення руху автотранспорту на дорогах усіх значень, як-от накопичення вантажних автомобілів, утворення заторів і блокування руху.

"Просимо водіїв під час планування своїх поїздок враховувати погодні умови та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху", - наголосили в Мінрозвитку.

Київ бореться з ожеледицею: на вулиці вийшли тисячі комунальників, але є труднощі - КМДА
07.01.26, 16:27

Ольга Розгон

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Техніка
Відключення світла
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Електроенергія
Чернівецька область
Національна поліція України
Львівська область
Хмельницька область
Рівненська область
Вінницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Волинська область
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область