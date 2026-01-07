Понад 360 одиниць техніки та 3000 комунальників вийшли на боротьбу з ожеледицею у Києві - КМДА
Київ • УНН
У Києві 360 одиниць техніки та 3000 комунальників задіяні у боротьбі з ожеледицею. Задіяні 276 одиниць спецтехніки, понад 2000 працівників та 50 одиниць техніки прибудинкових територій, 39 одиниць техніки та 725 працівників у парках, а також 459 працівників ручного прибирання.
У Києві на боротьбу з ожеледицею вийшли понад 360 одиниць техніки та близько 3000 комунальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Як зазначили в КМДА, станом на 15:00 7 січня головні магістралі, мости, спуски і підйоми були всипані протиожеледними засобами 276 одиниць спецтехніки "Київавтодору".
Прибудинкові території очищають та обробляють понад 2 000 працівників комунальних керуючих компаній та близько 50 одиниць техніки. У парках і скверах працюють 39 одиниць техніки та 725 працівників "Київзеленбуду"
Також у КМДА додали, що 459 працівників у складі 69 бригад із ручного прибирання очищають від снігу та обробляють зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.
Водночас 8 січня в Києві синоптики прогнозують значний мокрий сніг, дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). А 9 січня вночі очікується значний сніг і хуртовина - на дорогах очікується ожеледиця.
Наголошуємо: ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Міські служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо
Нагадаємо
У Києві на тлі ускладнення погодних умов сталася ДТП за участю 13 автомобілів. Внаслідок зіткнення було ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода.