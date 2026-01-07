Понад 360 одиниць техніки та 3000 комунальників вийшли на боротьбу з ожеледицею у Києві - КМДА

У Києві на боротьбу з ожеледицею вийшли понад 360 одиниць техніки та близько 3000 комунальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначили в КМДА, станом на 15:00 7 січня головні магістралі, мости, спуски і підйоми були всипані протиожеледними засобами 276 одиниць спецтехніки "Київавтодору".

Прибудинкові території очищають та обробляють понад 2 000 працівників комунальних керуючих компаній та близько 50 одиниць техніки. У парках і скверах працюють 39 одиниць техніки та 725 працівників "Київзеленбуду"

Також у КМДА додали, що 459 працівників у складі 69 бригад із ручного прибирання очищають від снігу та обробляють зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Водночас 8 січня в Києві синоптики прогнозують значний мокрий сніг, дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). А 9 січня вночі очікується значний сніг і хуртовина - на дорогах очікується ожеледиця.

Наголошуємо: ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Міські служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо