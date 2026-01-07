$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 10533 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 14747 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 17556 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 18360 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16075 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15654 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30095 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52513 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 145817 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Понад 360 одиниць техніки та 3000 комунальників вийшли на боротьбу з ожеледицею у Києві - КМДА

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У Києві 360 одиниць техніки та 3000 комунальників задіяні у боротьбі з ожеледицею. Задіяні 276 одиниць спецтехніки, понад 2000 працівників та 50 одиниць техніки прибудинкових територій, 39 одиниць техніки та 725 працівників у парках, а також 459 працівників ручного прибирання.

Понад 360 одиниць техніки та 3000 комунальників вийшли на боротьбу з ожеледицею у Києві - КМДА

У Києві на боротьбу з ожеледицею вийшли понад 360 одиниць техніки та близько 3000 комунальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Як зазначили в КМДА, станом на 15:00 7 січня головні магістралі, мости, спуски і підйоми були всипані протиожеледними засобами 276 одиниць спецтехніки "Київавтодору".

Прибудинкові території очищають та обробляють понад 2 000 працівників комунальних керуючих компаній та близько 50 одиниць техніки. У парках і скверах працюють 39 одиниць техніки та 725 працівників "Київзеленбуду"

- йдеться в повідомленні.

Також у КМДА додали, що 459 працівників у складі 69 бригад із ручного прибирання очищають від снігу та обробляють зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Водночас 8 січня  в Києві синоптики прогнозують значний мокрий сніг, дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). А 9 січня вночі очікується значний сніг і хуртовина - на дорогах очікується ожеледиця.

Наголошуємо: ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Міські служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо

- заявили в КМДА.

Нагадаємо

У Києві на тлі ускладнення погодних умов сталася ДТП за участю 13 автомобілів. Внаслідок зіткнення було ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода.

Євген Устименко

