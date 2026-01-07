Более 360 единиц техники и 3000 коммунальщиков вышли на борьбу с гололедицей в Киеве - КГГА

В Киеве на борьбу с гололедом вышли более 360 единиц техники и около 3000 коммунальщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Подробности

Как отметили в КГГА, по состоянию на 15:00 7 января главные магистрали, мосты, спуски и подъемы были посыпаны противогололедными средствами 276 единиц спецтехники "Киевавтодора".

Придомовые территории очищают и обрабатывают более 2 000 работников коммунальных управляющих компаний и около 50 единиц техники. В парках и скверах работают 39 единиц техники и 725 работников "Киевзеленстроя" - говорится в сообщении.

Также в КГГА добавили, что 459 работников в составе 69 бригад по ручной уборке очищают от снега и обрабатывают остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

В то же время 8 января в Киеве синоптики прогнозируют значительный мокрый снег, дождь, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). А 9 января ночью ожидается значительный снег и метель - на дорогах ожидается гололедица.

Подчеркиваем: гололед и гололедица, вызванные осадками и колебаниями температуры, даже при непрерывной работе коммунальных служб могут возникать повторно в течение дня. Городские службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололедицу одновременно на всех участках города физически невозможно - заявили в КГГА.

Напомним

В Киеве на фоне осложнения погодных условий произошло ДТП с участием 13 автомобилей. В результате столкновения было затруднено движение в направлении города Вышгорода.