У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено
Київ • УНН
Внаслідок ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській у Києві ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода. Патрульні організували об'їзд зустрічною смугою.
У Києві на тлі ускладнення погодних умов сталася ДТП за участю 13 автомобілів, ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода, повідомили у патрульній поліції столиці у середу, пише УНН.
У зв’язку з ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку міста Вишгорода
На місці події патрульні, як вказано, організували об’їзд зустрічною смугою.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
