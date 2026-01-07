У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 січня, 19:00 • 16432 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 33398 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 112077 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 178215 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 70609 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 83877 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 64713 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85307 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 164936 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64843 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників6 січня, 21:59 • 9828 перегляди
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 9532 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 12719 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні02:57 • 7472 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 13057 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 41955 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 79219 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 164937 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 107371 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 164211 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 20676 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 40930 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 84560 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 76908 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 71674 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Соціальна мережа

У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Внаслідок ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській у Києві ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода. Патрульні організували об'їзд зустрічною смугою.

У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено

У Києві на тлі ускладнення погодних умов сталася ДТП за участю 13 автомобілів, ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода, повідомили у патрульній поліції столиці у середу, пише УНН.

У зв’язку з ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку міста Вишгорода

- повідомили у патрульній поліції.

На місці події патрульні, як вказано, організували об’їзд зустрічною смугою.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У Києві зупинили рух тролейбусів та авто на Софіївській: є пошкодження дороги07.01.26, 08:52 • 1280 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Вишгород
Київ