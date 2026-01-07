У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено

У Києві на тлі ускладнення погодних умов сталася ДТП за участю 13 автомобілів, ускладнено рух у напрямку міста Вишгорода, повідомили у патрульній поліції столиці у середу, пише УНН.

У зв’язку з ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку міста Вишгорода - повідомили у патрульній поліції.

На місці події патрульні, як вказано, організували об’їзд зустрічною смугою.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У Києві зупинили рух тролейбусів та авто на Софіївській: є пошкодження дороги