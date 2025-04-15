У Вишгородському районі Київщини вантажівка MAN зіткнулася з мотоциклом Honda на перехресті. 34-річний мотоцикліст з Києва загинув на місці події внаслідок отриманих травм.
У Києві активовано систему протиповітряної оборони через виявлення ворожих безпілотників. Мешканців столиці та Київської області закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
На Київщині коштом UNITED24 відбудували п'ятиповерховий будинок, зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 мешканців, відновлено 9 повністю знищених квартир.
36-річний киянин здійснив кілька пострілів з балкона в комплексі відпочинку на Вишгородщині. Поліція прибула на місце події, вилучила зброю та розглядає відкриття кримінального провадження.
У Броварському та Вишгородському районах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря.
У чотирьох районах Київської області зафіксовано пожежі торф'яників, трав'яного настилу та лісової підстилки. Через це погіршився стан повітря, фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.
У Вишгородському районі Київщини залишився один осередок тління площею до 2 га. ДСНС попереджає про підвищену небезпеку пожеж у вихідні дні, які статистично є піком загорянь.
У Києві зафіксовано підвищення концентрації зважених часток у повітрі. Причиною стали пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі. Мешканцям рекомендують обмежити перебування на вулиці.
Київська ОДА підписала меморандуми про встановлення 19 когенераційних установок у 8 населених пунктах області. Загальна потужність установок перевищить 50 МВт, забезпечуючи електроенергією та теплом взимку.
Двоє 20-річних жителів Бучанського району підмінили комп'ютерні комплектуючі на пошті. Підозрюваних затримано, їм загрожує до 3 років позбавлення волі за шахрайство.
У Бучі в місцевому ставку виявлено тіло жінки. Рятувальники за допомогою спецзасобів витягли тіло з води.
У Бучанському районі відкрився офіс турецького виробника генераторів Dalgakiran. У Фастівському районі з'явився офіс компанії Альфатех, що продає будівельну техніку. Це сприятиме створенню робочих місць та розвитку регіону.
Через негоду в Київській області, зокрема в Бучанському та Вишгородському районах, були введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження електромереж, енергетики ДТЕК працюють над відновленням електропостачання в усіх будинках.
Через грози в Київській області сталися аварійні відключення електроенергії, які торкнулися 254 трансформаторні підстанції і 15 високовольтних повітряних ліній електропередачі.
Рух транспорту перекрито на мосту автодороги Р-69 в селі Хотянівка Київської області через пошкодження, отримані в результаті бойових дій, діють об'їзні шляхи, і планується відновити рух через паралельну понтонну переправу.
У Вишгороді Київської області у автобуса, що перевозив близько 40 пасажирів, під час руху загорівся моторний відсік, але, на щастя, обійшлося без жертв.
У Київській області через негоду без електрики залишилися понад 8,3 тис. сімей, при цьому найбільше відключень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.
Український журналіст Дмитро Хилюк, якого росія викрала ще у 2022 році, все ще живий і знаходиться в російському полоні, чекаючи обміну, повідомив один зі звільнених ув'язнених.
Лісову пожежу під Києвом локалізовано і продовжується гасіння, ситуація наразі контрольована.
Через пожежу у Вишгородському районі під Києвом якість повітря може погіршитися в деяких районах, таких як Оболонський та Подільський, якщо напрямок вітру зміниться, тому рекомендується тримати вікна зачиненими та обмежити перебування на свіжому повітрі.
Біля Вишгорода під Києвом горить ліс і трава, що спричинило гігантський стовп диму, який видно зі столиці, хоча його причина досі невідома.
Енергетики відновили електропостачання 1023 родин у Вишгородському районі Київської області після того, як російський обстріл пошкодив електромережі і залишив їх без світла.
Щороку християни очікують символічного сходження Благодатного вогню - церемонії. УНН зібрав для вас цікаву інформацію про це таїнство, яке традиційно відбувається в останню суботу перед Великоднем.
У Ніжині Чернігівської області під час пожежі, що спалахнула у двоквартирному будинку, загинула жінка її дитина була госпіталізована з опіками.
84 людини, в тому числі 20 дітей, були евакуйовані із задимленої багатоповерхівки у Вишгороді Київської області через палаючу шину на 18-му поверсі.
Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили нерозірвану боєголовку ракети Х-101 у Вишгородському районі Київської області, ліквідувавши загрозу для місцевих жителів.
Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.
Поліція Київської області викрила факт незаконного вилову риби на суму понад 64 000 гривень.
Україна отримала від Світового банку 12 модульних мостових систем вартістю понад 15 мільйонів доларів США для заміни зруйнованих під час бойових дій мостів.
Внаслідок масованих обстрілів у Сумській та Харківській областях було знеструмлено понад 8,6 тис. споживачів, а понад 130 залишилися без газу.