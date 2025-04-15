$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 7778 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 7920 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 9800 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31478 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 161933 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139754 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142513 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136433 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136305 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196759 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+19°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 49739 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 63226 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 69466 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 61643 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 41707 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 7806 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 7968 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 19260 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 28743 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 62162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10217 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14427 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16190 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111767 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113249 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Вишгород

Новини по темi

Смертельна ДТП у Старих Петрівцях: загинув мотоцикліст

У Вишгородському районі Київщини вантажівка MAN зіткнулася з мотоциклом Honda на перехресті. 34-річний мотоцикліст з Києва загинув на місці події внаслідок отриманих травм.

Київ • 27 вересня, 23:43 • 23737 перегляди

У Києві працює ППО через загрозу ворожих дронів

У Києві активовано систему протиповітряної оборони через виявлення ворожих безпілотників. Мешканців столиці та Київської області закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Війна • 26 вересня, 02:27 • 84384 перегляди

У Гостомелі коштом UNITED24 відновили зруйнований росіянами багатоквартирний будинок: відео

На Київщині коштом UNITED24 відбудували п'ятиповерховий будинок, зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 мешканців, відновлено 9 повністю знищених квартир.

Суспільство • 25 вересня, 10:34 • 15322 перегляди

Чоловік влаштував стрілянину з балкона в комплексі відпочинку на Київщині

36-річний киянин здійснив кілька пострілів з балкона в комплексі відпочинку на Вишгородщині. Поліція прибула на місце події, вилучила зброю та розглядає відкриття кримінального провадження.

Кримінал та НП • 24 вересня, 19:05 • 31152 перегляди

На Київщині погіршення стану повітря зафіксоване у двох районах

У Броварському та Вишгородському районах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря.

Київщина • 22 вересня, 10:15 • 19707 перегляди

У чотирьох районах Київщини горять торф’яники, трав’яний настил та лісова підстилка: Кравченко про причини забруднення повітря

У чотирьох районах Київської області зафіксовано пожежі торф'яників, трав'яного настилу та лісової підстилки. Через це погіршився стан повітря, фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.

Суспільство • 20 вересня, 10:40 • 11449 перегляди

На Київщині на ранок один осередок пожежі, там тління без відкритого вогню - ДСНС

У Вишгородському районі Київщини залишився один осередок тління площею до 2 га. ДСНС попереджає про підвищену небезпеку пожеж у вихідні дні, які статистично є піком загорянь.

Київ • 20 вересня, 06:53 • 12485 перегляди

У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в області

У Києві зафіксовано підвищення концентрації зважених часток у повітрі. Причиною стали пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі. Мешканцям рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Київ • 20 вересня, 04:27 • 16406 перегляди

В трьох районах Київщини планують встановити 19 когенераційних установок - Кравченко

Київська ОДА підписала меморандуми про встановлення 19 когенераційних установок у 8 населених пунктах області. Загальна потужність установок перевищить 50 МВт, забезпечуючи електроенергією та теплом взимку.

Суспільство • 24 липня, 08:46 • 16329 перегляди

На Київщині викрили шахраїв, які підмінили товар на пошті на суму понад 85 000 грн

Двоє 20-річних жителів Бучанського району підмінили комп'ютерні комплектуючі на пошті. Підозрюваних затримано, їм загрожує до 3 років позбавлення волі за шахрайство.

Кримінал та НП • 23 липня, 20:27 • 18562 перегляди

У ставку в Бучі потонула жінка

У Бучі в місцевому ставку виявлено тіло жінки. Рятувальники за допомогою спецзасобів витягли тіло з води.

Суспільство • 23 липня, 02:06 • 21245 перегляди

Офіси двох великих відомих компаній відкрилися на Київщині: що виробляють та які послуги пропонують

У Бучанському районі відкрився офіс турецького виробника генераторів Dalgakiran. У Фастівському районі з'явився офіс компанії Альфатех, що продає будівельну техніку. Це сприятиме створенню робочих місць та розвитку регіону.

Київщина • 20 липня, 14:57 • 20788 перегляди

Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині: що відомо

Через негоду в Київській області, зокрема в Бучанському та Вишгородському районах, були введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження електромереж, енергетики ДТЕК працюють над відновленням електропостачання в усіх будинках.

Суспільство • 17 липня, 16:49 • 16923 перегляди

На Київщині через негоду фіксуються аварійні відключення світла

Через грози в Київській області сталися аварійні відключення електроенергії, які торкнулися 254 трансформаторні підстанції і 15 високовольтних повітряних ліній електропередачі.

Суспільство • 11 червня, 07:26 • 20956 перегляди

На Київщині перекрили рух мостом на шляху до Чернігова: як об'їхати

Рух транспорту перекрито на мосту автодороги Р-69 в селі Хотянівка Київської області через пошкодження, отримані в результаті бойових дій, діють об'їзні шляхи, і планується відновити рух через паралельну понтонну переправу.

Суспільство • 10 червня, 11:48 • 21081 перегляди

На Київщині загорівся автобус з близько 40 людьми, обійшлося без постраждалих

У Вишгороді Київської області у автобуса, що перевозив близько 40 пасажирів, під час руху загорівся моторний відсік, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Кримінал та НП • 8 червня, 12:06 • 22209 перегляди

На Київщині через негоду понад 8,3 тис. родин залишилися без світла

У Київській області через негоду без електрики залишилися понад 8,3 тис. сімей, при цьому найбільше відключень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Суспільство • 2 червня, 18:08 • 37878 перегляди

Журналіст Хилюк, якого рф викрала у 2022 році, перебуває в полоні й очікує на обмін

Український журналіст Дмитро Хилюк, якого росія викрала ще у 2022 році, все ще живий і знаходиться в російському полоні, чекаючи обміну, повідомив один зі звільнених ув'язнених.

Суспільство • 31 травня, 16:28 • 30224 перегляди

Лісову пожежу під Києвом локалізовано, ситуація контрольована

Лісову пожежу під Києвом локалізовано і продовжується гасіння, ситуація наразі контрольована.

Київ • 25 травня, 17:51 • 27085 перегляди

У Києві може погіршитись якість повітря: в яких районах і що робити

Через пожежу у Вишгородському районі під Києвом якість повітря може погіршитися в деяких районах, таких як Оболонський та Подільський, якщо напрямок вітру зміниться, тому рекомендується тримати вікна зачиненими та обмежити перебування на свіжому повітрі.

Суспільство • 25 травня, 17:03 • 37209 перегляди

Під Києвом сталася масштабна лісова пожежа: у небо піднімаються стовпи диму

Біля Вишгорода під Києвом горить ліс і трава, що спричинило гігантський стовп диму, який видно зі столиці, хоча його причина досі невідома.

Кримінал та НП • 25 травня, 15:25 • 30099 перегляди

На Київщині енергетики повернули світло у Вишгородському районі після ранкової атаки рф

Енергетики відновили електропостачання 1023 родин у Вишгородському районі Київської області після того, як російський обстріл пошкодив електромережі і залишив їх без світла.

Суспільство • 8 травня, 06:45 • 34004 перегляди

Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню

Щороку християни очікують символічного сходження Благодатного вогню - церемонії. УНН зібрав для вас цікаву інформацію про це таїнство, яке традиційно відбувається в останню суботу перед Великоднем.

Суспільство • 3 травня, 16:08 • 404876 перегляди

На Чернігівщині під час пожежі загинула жінка: дитина травмована

У Ніжині Чернігівської області під час пожежі, що спалахнула у двоквартирному будинку, загинула жінка її дитина була госпіталізована з опіками.

Суспільство • 1 травня, 08:55 • 15529 перегляди

На Київщині через палаючу покришку евакуювали із задимленого під’їзду 84 людини, з них – 20 дітей

84 людини, в тому числі 20 дітей, були евакуйовані із задимленої багатоповерхівки у Вишгороді Київської області через палаючу шину на 18-му поверсі.

Суспільство • 1 травня, 06:23 • 15717 перегляди

На Київщині піротехніки ДСНС знешкодили боєголовку ракети Х-101

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили нерозірвану боєголовку ракети Х-101 у Вишгородському районі Київської області, ліквідувавши загрозу для місцевих жителів.

Війна • 11 квітня, 19:41 • 69025 перегляди

Негода на Київщині: аварії у мережах та пошкоджені покрівлі будинків у 5 районах

Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.

Суспільство • 2 квітня, 18:22 • 65707 перегляди

Поліція Київщини виявила рибне браконьєрство: збиток державі понад 64 000 гривень

Поліція Київської області викрила факт незаконного вилову риби на суму понад 64 000 гривень.

Суспільство • 26 березня, 02:10 • 103489 перегляди

Україна отримала 12 модульних мостів від Світового банку

Україна отримала від Світового банку 12 модульних мостових систем вартістю понад 15 мільйонів доларів США для заміни зруйнованих під час бойових дій мостів.

Війна • 22 березня, 11:25 • 28294 перегляди

Через масовані обстріли Сумщини та Харківщини понад 8,6 тисячі споживачів залишились без світла - Міненерго

Внаслідок масованих обстрілів у Сумській та Харківській областях було знеструмлено понад 8,6 тис. споживачів, а понад 130 залишилися без газу.

Війна • 17 березня, 11:58 • 103180 перегляди