Ракетно-дронова атака на Київщину: загинула дитина
Київ • УНН
У Вишгороді з-під завалів врятували трьох людей, але загинула дитина. Пошкоджено будинки, авто, склади та інфраструктуру.
Київщина в ніч на середу, 30 вересня, зазнала ракетно-дронової атаки. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей, серед них - дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка - травми ноги.
На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування
Він додав, що у Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.
"У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа. Також зафіксовано наслідки атаки на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. На місцях працюють відповідні служби", - резюмував голова Київської ОДА.
Нагадаємо
У Київській області після удару рф по складах у Броварському районі 28 вересня локально, у зоні пожежі, було зафіксовано перевищення хімічної речовини аміак NH3.
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