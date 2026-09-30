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Ракетно-дронова атака на Київщину: загинула дитина

Київ • УНН

 • 170 перегляди

У Вишгороді з-під завалів врятували трьох людей, але загинула дитина. Пошкоджено будинки, авто, склади та інфраструктуру.

Ракетно-дронова атака на Київщину: загинула дитина

Київщина в ніч на середу, 30 вересня, зазнала ракетно-дронової атаки. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей, серед них - дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка - травми ноги.

На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування

- констатував Ткаченко.

Він додав, що у Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.

"У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа. Також зафіксовано наслідки атаки на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. На місцях працюють відповідні служби", - резюмував голова Київської ОДА.

Нагадаємо

У Київській області після удару рф по складах у Броварському районі 28 вересня локально, у зоні пожежі, було зафіксовано перевищення хімічної речовини аміак NH3.

У Вишневому дрон упав на дорогу, якою рухались автомобілі - рятувальники розкрили деталі атаки на Київщину27.09.26, 13:10 • 6649 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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