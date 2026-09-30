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Ракетно-дроновая атака на Киевщину: погиб ребёнок

Киев • УНН

 • 2030 просмотра

В Вышгороде из-под завалов спасли троих людей, но погиб ребёнок. Повреждены дома, автомобили, склады и инфраструктура.

Ракетно-дроновая атака на Киевщину: погиб ребёнок

Киевщина в ночь на среду, 30 сентября, подверглась ракетно-дроновой атаке. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек, среди них — ребенок, у которого наблюдалась острая реакция на стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, женщина — травмы ноги.

К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели проводят разблокирование

— констатировал Ткаченко.

Он добавил, что в Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражах. Также повреждено остекление дома.

"В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей, 2 складских помещения, возник пожар. Также зафиксированы последствия атаки на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. На местах работают соответствующие службы", — резюмировал глава Киевской ОГА.

Напомним

В Киевской области после удара рф по складам в Броварском районе 28 сентября локально, в зоне пожара, было зафиксировано превышение содержания химического вещества аммиака NH3.

В Вишнёвом дрон упал на дорогу, по которой двигались автомобили, — спасатели раскрыли подробности атаки на Киевщину27.09.26, 13:10 • 6659 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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