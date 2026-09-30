Ракетно-дроновая атака на Киевщину: погиб ребёнок
Киев • УНН
В Вышгороде из-под завалов спасли троих людей, но погиб ребёнок. Повреждены дома, автомобили, склады и инфраструктура.
Киевщина в ночь на среду, 30 сентября, подверглась ракетно-дроновой атаке. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек, среди них — ребенок, у которого наблюдалась острая реакция на стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, женщина — травмы ноги.
К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели проводят разблокирование
Он добавил, что в Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражах. Также повреждено остекление дома.
"В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей, 2 складских помещения, возник пожар. Также зафиксированы последствия атаки на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. На местах работают соответствующие службы", — резюмировал глава Киевской ОГА.
Напомним
В Киевской области после удара рф по складам в Броварском районе 28 сентября локально, в зоне пожара, было зафиксировано превышение содержания химического вещества аммиака NH3.
В Вишнёвом дрон упал на дорогу, по которой двигались автомобили, — спасатели раскрыли подробности атаки на Киевщину27.09.26, 13:10 • 6659 просмотров