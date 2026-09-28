Після удару рф по складах на Київщині виявили перевищення аміаку - ОВА

У Київській області після удару рф по складах у Броварському районі 28 вересня локально, у зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. Загрози життю та здоров’ю населення немає, але може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складську будівлю у Броварському районі. Проведено радіаційну та хімічну розвідку. Пожежу локалізовано. Рятівники ДСНС продовжують гасіння. Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає. При таких концентраціях може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні.