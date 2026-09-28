Після удару рф по складах на Київщині виявили перевищення аміаку - ОВА

$44.840.1351.140.01
ukenru
11:21 • 15427 перегляди
По центру Києва вдарив ворожий дрон: сталася пожежа у НАН, щонайменше одна загибла і травмованіPhoto
10:55 • 14719 перегляди
Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі
09:27 • 16854 перегляди
Російський ВПК, нафтові об'єкти і не тільки - Зеленський розкрив географію нових уражень по ворогуVideo
Ексклюзив
09:18 • 26324 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
08:57 • 14287 перегляди
Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot
07:43 • 16122 перегляди
"Противник проспав справжній удар": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 51 км² на Лиманському напрямкуVideo
Ексклюзив
07:17 • 29138 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
28 вересня, 05:59 • 15609 перегляди
ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico
28 вересня, 04:58 • 20461 перегляди
ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках і звільнили ще один населений пункт – ISW
28 вересня, 04:35 • 18726 перегляди
У Києві внаслідок нічної атаки рф поранені 4 людини, серед постраждалих – підліткиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.9м/с
51%
759мм
Популярнi новини
Трамп "дуже серйозно" розглядає заборону експорту дизельного пального зі США через рекордні ціни28 вересня, 02:16 • 6188 перегляди
Що святкують 28 вересня в Україні та світі 28 вересня, 03:55 • 14662 перегляди
У краснодарському краї після атаки дронів загорілася нафтобаза "Едельвейс-95" – ASTRAPhotoVideo28 вересня, 04:31 • 12706 перегляди
"АТЕШ" заявив про тисячі втрат і випадки самогубств у російській дивізії, яка наступає на Запоріжжі28 вересня, 04:46 • 19258 перегляди
Південна Корея вимагає від України пояснень через полонених КНДР28 вересня, 05:43 • 17811 перегляди
Публікації
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
Ексклюзив
09:18 • 26292 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
Ексклюзив
07:17 • 29112 перегляди
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 97875 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 114760 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 115441 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ірина Мудра
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років28 вересня, 00:05 • 33425 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV27 вересня, 23:06 • 33163 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto27 вересня, 22:05 • 31553 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 202627 вересня, 21:01 • 31712 перегляди
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова27 вересня, 02:06 • 43032 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
Ракетний комплекс "Панцир"
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Після удару рф по складах на Київщині виявили перевищення аміаку - ОВА

Київ • УНН

 • 338 перегляди

У зоні пожежі у Броварському районі зафіксували незначне перевищення аміаку. Населенню радять зачинити вікна, вимкнути кондиціонери й пити воду.

Після удару рф по складах на Київщині виявили перевищення аміаку - ОВА
фото ілюстративне

У Київській області після удару рф по складах у Броварському районі 28 вересня локально, у зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. Загрози життю та здоров’ю населення немає, але може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складську будівлю у Броварському районі. Проведено радіаційну та хімічну розвідку. Пожежу локалізовано. Рятівники ДСНС продовжують гасіння. Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає. При таких концентраціях може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні.

- написав Ткаченко.

З його слів, "також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання".

Що робити

"До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Кондиціонери варто вимкнути. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим", - вказав голова ОВА.

Ткаченко наголосив: "У разі погіршення стану здоров’я необхідно негайно звернутися до медичних закладів!".

"Обов'язково буде на це відповідь росії": Зеленський показав відео пожежі у НАН у Києві після удару рф, у будівлі шукають людей28.09.26, 14:38 • 1004 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яКиївська область
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Броварський район
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Бровари