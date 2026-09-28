После удара рф по складам в Киевской области обнаружили превышение уровня аммиака - ОВА

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В Киевской области после удара рф по складам в Броварском районе 28 сентября локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение химического вещества аммиак NH3. Угрозы жизни и здоровью населения нет, но может возникать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

В результате вражеской атаки повреждено складское здание в Броварском районе. Проведена радиационная и химическая разведка. Пожар локализован. Спасатели ГСЧС продолжают тушение. Мониторинговым постом атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение химического вещества аммиак NH3. В городе Бровары превышение не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет. При таких концентрациях может возникать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле при длительном вдыхании. - написал Ткаченко.

По его словам, "также в воздухе могут ощущаться запахи продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт при дыхании".

Что делать

"До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Кондиционеры следует выключить. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим", - указал глава ОВА.

Ткаченко подчеркнул: "В случае ухудшения состояния здоровья необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения!".

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