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После удара рф по складам в Киевской области обнаружили превышение уровня аммиака - ОВА

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

В зоне пожара в Броварском районе зафиксировали незначительное превышение уровня аммиака. Населению советуют закрыть окна, выключить кондиционеры и пить воду.

После удара рф по складам в Киевской области обнаружили превышение уровня аммиака - ОВА
фото иллюстративное

В Киевской области после удара рф по складам в Броварском районе 28 сентября локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение химического вещества аммиак NH3. Угрозы жизни и здоровью населения нет, но может возникать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

В результате вражеской атаки повреждено складское здание в Броварском районе. Проведена радиационная и химическая разведка. Пожар локализован. Спасатели ГСЧС продолжают тушение. Мониторинговым постом атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение химического вещества аммиак NH3. В городе Бровары превышение не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет. При таких концентрациях может возникать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле при длительном вдыхании.

- написал Ткаченко.

По его словам, "также в воздухе могут ощущаться запахи продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт при дыхании".

Что делать

"До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Кондиционеры следует выключить. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим", - указал глава ОВА.

Ткаченко подчеркнул: "В случае ухудшения состояния здоровья необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения!".

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Юлия Шрамко

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