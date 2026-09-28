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"Обязательно будет на это ответ россии": Зеленский показал видео пожара в НАН в Киеве после удара рф, в здании ищут людей

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

В Киеве после удара рф горит здание Национальной академии наук, продолжается поиск людей. Зеленский сообщил о погибших и гражданских объектах под атаками.

"Обязательно будет на это ответ россии": Зеленский показал видео пожара в НАН в Киеве после удара рф, в здании ищут людей
Что происходит на месте пожара в НАН после удара рф в центре Киева. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места удара рф в центре Киева, где пожар охватил Национальную академию наук 28 сентября. Сейчас ищут людей, которые могли находиться в здании, сообщил Глава государства, пишет УНН.

Российский удар по зданию украинской Академии наук. Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы задействованы

- написал Зеленский в соцсетях.
Пожар в Национальной академии наук после удара рф в центре Киева. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Президент также сообщил, что "сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре — бизнес-центр, в других городах и регионах — тоже гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким".

Обязательно будет ответ россии на это. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка Украины — это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Спасибо всем, кто помогает Украине!

- подчеркнул Зеленский.

По центру Киева ударил вражеский дрон: в НАН произошёл пожар, по меньшей мере одна погибшая и есть пострадавшие28.09.26, 14:21 • 29661 просмотр

Юлия Шрамко

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