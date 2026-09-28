"Обов'язково буде на це відповідь росії": Зеленський показав відео пожежі у НАН у Києві після удару рф, у будівлі шукають людей

Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару рф у центрі Києва, де пожежа охопила Національну академію наук 28 вересня. Зараз шукають людей, які могли перебувати в будівлі, повідомив Глава держави, пише УНН.



Пожежа у Національній академії наук після удару рф у центрі Києва. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Президент також повідомив, що "сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким".

Обов’язково буде на це відповідь росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!