"Обов'язково буде на це відповідь росії": Зеленський показав відео пожежі у НАН у Києві після удару рф, у будівлі шукають людей
Київ • УНН
У Києві після удару рф горить будівля Національної академії наук, триває пошук людей. Зеленський повідомив про загиблих і цивільні об’єкти під атаками.
Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару рф у центрі Києва, де пожежа охопила Національну академію наук 28 вересня. Зараз шукають людей, які могли перебувати в будівлі, повідомив Глава держави, пише УНН.
Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені
Президент також повідомив, що "сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким".
Обов’язково буде на це відповідь росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!
По центру Києва вдарив ворожий дрон: сталася пожежа у НАН, щонайменше одна загибла і травмовані28.09.26, 14:21 • 15261 перегляд