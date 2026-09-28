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Російський ВПК, нафтові об'єкти і не тільки - Зеленський розкрив географію нових уражень по ворогу

Київ • УНН

 • 4518 перегляди

Україна завдала далекобійних ударів по оборонних, нафтових і військових об’єктах у шести регіонах Росії та Чорному морі.

Російський ВПК, нафтові об'єкти і не тільки - Зеленський розкрив географію нових уражень по ворогу

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відповідь на російські удари українськими далекобійними санкціями по низці об'єктів ворога у 6 російських регіонах та в Чорному морі. Ідеться у тому числі про два російські оборонні заводи і нафтові об'єкти, зазначив Глава держави. Про це пише УНН.

Деталі

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя", - наголосив Зеленський у соцмережах 28 вересня.

Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні. Застосовувалися санкції по об’єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі

- зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність "кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла". "росія має припинити ескалацію", - наголосив Зеленський.

Сили оборони продовжують "мінусувати" російські бази дронів і ППО - Генштаб розкрив деталі28.09.26, 12:09 • 1386 переглядiв

Нагадаємо

Україна системно завдає далекобійних ударів по російській нафтопереробці, логістиці та військовій інфраструктурі. Одними із засобів, які Сили оборони використовують для таких операцій, є ударні дрони FP-1 та FP-2 української компанії Fire Point.

Лише за останні три місяці, за даними Fire Point, зброєю їх виробництва Сили оборони уразили понад 100 російських об’єктів в окупованому Криму. Близько 50% уражень припали на інфраструктуру, від якої залежать російські війська, ще 20% - на логістичну та транспортну інфраструктуру. Решта 30% - військова інфраструктура та дороговартісна техніка, зокрема системи ППО, авіація, штаби та пункти дислокації.

Юлія Шрамко

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