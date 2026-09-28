Сили оборони продовжують "мінусувати" російські бази дронів і ППО - Генштаб розкрив деталі
Київ • УНН
Українські військові уразили «Панцирь-С2», пункти управління та місця запуску російських БпЛА. Також знищено склади й ремонтний підрозділ.
Сили оборони уразили російський ЗРГК "Панцирь-С2", пункти управління та місця запуску БпЛА окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 28 вересня, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, 27 вересня та в ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії:
- у районі населеного пункту Сельцо Брянської області рф уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С2»;
- у Виноградівці Запорізької області уражено пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА противника;
- у Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
"Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України", - зазначили у Генштабі.
"Крім того, на Донеччині, у Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів", - повідомили у Генштабі.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.
Генштаб повідомив, скільки російських військових і техніки знищили Сили оборони за добу28.09.26, 07:26 • 3534 перегляди