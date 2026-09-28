Сили оборони продовжують "мінусувати" російські бази дронів і ППО - Генштаб розкрив деталі

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Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?

"Противник проспав справжній удар": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 51 км² на Лиманському напрямку

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Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України

ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico

ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках і звільнили ще один населений пункт – ISW

У Києві внаслідок нічної атаки рф поранені 4 людини, серед постраждалих – підлітки

росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові, серед 20 постраждалих – 8 дітей

Українські перехоплювачі вже збивають більше половини реактивних "Шахедів" - Defense Express

Новий завод Rheinmetall вже передав Україні десятки тисяч 155-мм снарядів і готується різко наростити виробництво