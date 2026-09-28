Генштаб повідомив, скільки російських військових і техніки знищили Сили оборони за добу

За минулу добу Сили оборони України знищили та поранили 2090 російських військових. Також армія рф втратила 1382 безпілотники та сотні одиниць іншої техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Загальні бойові втрати росії від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, сягнули близько 1 531 060 військових.

Протягом доби Сили оборони також знищили 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 2 засоби протиповітряної оборони.

Втрати російської техніки

Крім того, російські війська втратили 12 наземних робототехнічних комплексів, 1382 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 490 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року Генштаб оцінює втрати росії у 12 385 танків, 25 450 бойових броньованих машин, 50 477 артилерійських систем, 2165 РСЗВ та 1679 засобів ППО. Дані уточнюються.

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