The Guardian розповів про "пекло на землі" в окупованих Олешках, де закінчується їжа
Київ • УНН
В Олешках близько 2 тисяч цивільних залишилися без достатньої їжі, води й ліків. Україна доставила дронами близько 4 тонн допомоги.
В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація – у людей закінчуються запаси їжі, а деякі мешканці змушені харчуватися раз на день та додавати до їжі їстівні бур'яни. Україна почала масштабні скидання продуктів, води та медикаментів за допомогою дронів, повідомляє The Guardian, пише УНН.
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За оцінками української сторони, в Олешках та навколишніх селах залишаються близько 2 тисяч цивільних, серед яких приблизно 50 дітей. Одна з мешканок розповіла виданню, що через нестачу їжі її вага скоротилася зі 110 до 67 кг.
Зараз мені абсолютно нічого їсти. Спочатку я була рада, що трохи схудла, але тепер розумію, що помру без нормальної їжі
Україна скинула близько 4 тонн допомоги
За даними Херсонської ОВА, під час найбільшої операції такого типу великими дронами до окупованого міста та прилеглих районів доставили близько 4 тонн продуктів, води й медикаментів у 100 точок. Водночас невідомо, яка частина допомоги потрапила до цивільних. Українська сторона стверджує, що російські військові перехоплюють частину вантажів.
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Місцеві жителі розповідають, що іноді їдять лише один раз на день – готують суп із вирощених біля будинків кабачків та додають портулак, їстівний бур'ян. За словами голови Олешківської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, у місті немає нормального електропостачання, не працюють банкомати, а через мінування та постійну присутність дронів доставляти продукти наземним транспортом стало вкрай небезпечно.
Гасаненко назвала умови в Олешках "пеклом" і заявила, що загиблих подекуди неможливо забрати через постійну загрозу ударів дронів. Українська влада звинувачує росію у блокуванні евакуації та гуманітарної допомоги. Кремль визнав ситуацію в місті "критичною", однак поклав відповідальність за проблеми з постачанням на українську сторону.
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