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The Guardian розповів про "пекло на землі" в окупованих Олешках, де закінчується їжа

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

В Олешках близько 2 тисяч цивільних залишилися без достатньої їжі, води й ліків. Україна доставила дронами близько 4 тонн допомоги.

The Guardian розповів про "пекло на землі" в окупованих Олешках, де закінчується їжа

В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація – у людей закінчуються запаси їжі, а деякі мешканці змушені харчуватися раз на день та додавати до їжі їстівні бур'яни. Україна почала масштабні скидання продуктів, води та медикаментів за допомогою дронів, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

За оцінками української сторони, в Олешках та навколишніх селах залишаються близько 2 тисяч цивільних, серед яких приблизно 50 дітей. Одна з мешканок розповіла виданню, що через нестачу їжі її вага скоротилася зі 110 до 67 кг.

Зараз мені абсолютно нічого їсти. Спочатку я була рада, що трохи схудла, але тепер розумію, що помру без нормальної їжі

– розповіла жінка.

Україна скинула близько 4 тонн допомоги

За даними Херсонської ОВА, під час найбільшої операції такого типу великими дронами до окупованого міста та прилеглих районів доставили близько 4 тонн продуктів, води й медикаментів у 100 точок. Водночас невідомо, яка частина допомоги потрапила до цивільних. Українська сторона стверджує, що російські військові перехоплюють частину вантажів.

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Місцеві жителі розповідають, що іноді їдять лише один раз на день – готують суп із вирощених біля будинків кабачків та додають портулак, їстівний бур'ян. За словами голови Олешківської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, у місті немає нормального електропостачання, не працюють банкомати, а через мінування та постійну присутність дронів доставляти продукти наземним транспортом стало вкрай небезпечно.

Гасаненко назвала умови в Олешках "пеклом" і заявила, що загиблих подекуди неможливо забрати через постійну загрозу ударів дронів. Українська влада звинувачує росію у блокуванні евакуації та гуманітарної допомоги. Кремль визнав ситуацію в місті "критичною", однак поклав відповідальність за проблеми з постачанням на українську сторону.

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Степан Гафтко

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