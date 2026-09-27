У Британії біля авіабази Fairford затримали п’ятьох чоловіків - Reuters

У неділю, 27 вересня, британська поліція заарештувала п’ятьох чоловіків поблизу американської авіабази за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами та тероризмом. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що підозрювані мали намір завдати "значної шкоди" і перебували під слідством британських та американських органів влади.

Британські детективи з боротьби з тероризмом, які очолюють розслідування, повідомили, що поліція отримала дзвінок про три підозрілі транспортні засоби, які, судячи з усього, рухалися в напрямку авіабази RAF Fairford на заході Англії рано вранці в неділю.

П’ятеро чоловіків були затримані озброєними поліцейськими, а згодом взяті під варту за підозрою у підготовці терористичного акту. Поліція заявила, що, на її думку, ситуація наразі взята під контроль.

Поліція повідомила, що навколо бази було встановлено 400-метровий кордон, поки сапери проводили огляд фургонів. Мешканців 85 будинків у сусідньому селі було евакуйовано, а озброєні поліцейські патрулювали територію.

Представник ВПС США відмовився обговорювати конкретні заходи щодо захисту військ. Водночас росія заперечує здійснення гібридних атак на західні країни, зокрема, на Британію.

Нагадаємо

Британські компанії отримають доступ до реальних даних із поля бою в Україні, які використають для розробки нових моделей штучного інтелекту для безпілотників.