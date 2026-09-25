Британські компанії використовуватимуть дані з поля бою в Україні для розробки дронів на базі ШІ

Британські компанії отримають доступ до реальних даних із поля бою в Україні, які використають для розробки нових моделей штучного інтелекту для безпілотників. Про це із посиланням на британський уряд повідомляє Reuters, пише УНН.

Зазначається, що угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернхемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі.

Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначило уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина.

Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну