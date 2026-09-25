Британські компанії використовуватимуть дані з поля бою в Україні для розробки дронів на базі ШІ
Київ • УНН
До 12 британських компаній отримають доступ до даних українських дронів. Їх використають для розробки ШІ для автономних безпілотників.
Британські компанії отримають доступ до реальних даних із поля бою в Україні, які використають для розробки нових моделей штучного інтелекту для безпілотників. Про це із посиланням на британський уряд повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернхемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі.
Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначило уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина.
Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну
Доступ до бази даних надається максимум 12 британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
Британський уряд очікує пропозицій, зокрема щодо автономного розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту та розподілених систем прийняття рішень, за допомогою яких маршрути, пріоритети та поведінка дронів можуть адаптуватися без необхідності покладатися на єдиний пункт управління.
Британія та Україна підписали угоду про партнерство у сфері оборони та штучного інтелекту24.08.26, 22:57 • 3735 переглядiв