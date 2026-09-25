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Forbes

Британські компанії використовуватимуть дані з поля бою в Україні для розробки дронів на базі ШІ

Київ • УНН

 • 124 перегляди

До 12 британських компаній отримають доступ до даних українських дронів. Їх використають для розробки ШІ для автономних безпілотників.

Британські компанії використовуватимуть дані з поля бою в Україні для розробки дронів на базі ШІ

Британські компанії отримають доступ до реальних даних із поля бою в Україні, які використають для розробки нових моделей штучного інтелекту для безпілотників. Про це із посиланням на британський уряд повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернхемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі.

Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначило уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина.

Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну

- повідомив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

Доступ до бази даних надається максимум 12 британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.

Британський уряд очікує пропозицій, зокрема щодо автономного розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту та розподілених систем прийняття рішень, за допомогою яких маршрути, пріоритети та поведінка дронів можуть адаптуватися без необхідності покладатися на єдиний пункт управління.

Британія та Україна підписали угоду про партнерство у сфері оборони та штучного інтелекту24.08.26, 22:57 • 3735 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Війна в Україні
Reuters
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна