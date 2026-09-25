Що святкують 25 вересня в Україні та світі

25 вересня у світі відзначають Всесвітній день фармацевта під егідою FIP, Всесвітній день легенів та Всесвітній день мрії, а Мозамбік святкує День Збройних сил. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобну Єфросинію Олександрійську та преподобного Сергія Радонезького, пише УНН.

Всесвітній день фармацевта (World Pharmacists Day)

Офіційна міжнародна професійна дата, започаткована у 2009 році Радою Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) на конгресі в Стамбулі. Дата обрана на честь заснування FIP 25 вересня 1912 року.

Мета дня - підкреслити важливу роль фармацевтичних фахівців, науковців та провізорів у забезпеченні глобального здоров'я, підвищенні безпеки медикаментозної терапії, розробці новітніх вакцин і ліків та наданні кваліфікованих консультацій пацієнтам у всьому світі.

Всесвітній день легенів (World Lung Day)

Глобальна медично-просвітницька дата, заснована Форумом міжнародних респіраторних товариств (FIRS) у 2017 році. Подія покликана привернути увагу світової спільноти до проблеми захворювань органів дихання, таких як хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ), астма, туберкульоз, пневмонія та рак легенів.

День наголошує на важливості чистого повітря, відмови від тютюнопаління, ранньої діагностики спірометрією та вакцинації для збереження дихальної системи.

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Всесвітній день мрії (World Dream Day)

Неофіційне міжнародне свято, засноване у 2012 році викладачкою Колумбійського університету Озиомою Егвуонву.

Мета дня - заохотити людей, громади та організації чітко формулювати свої глобальні й особисті цілі, перетворювати мрії на конкретні стратегії та дії, а також об'єднувати зусилля задля створення позитивних соціальних змін, інновацій та покращення якості життя на планеті.

Міжнародний день обізнаності про атаксію (International Ataxia Awareness Day)

Глобальна медична дата, присвячена підвищенню поінформованості суспільства та медичних фахівців про атаксію - групу нервово-м'язових розладів, що характеризуються порушенням координації рухів, мови та рівноваги.

День закликає до розширення наукових досліджень для пошуку ефективного лікування генетичних та набутих форм атаксії, а також підтримки пацієнтів і їхніх родин.

День Збройних сил Мозамбіку

Офіційне державне свято на згадку про 25 вересня 1964 року, коли Фронт визволення Мозамбіку (ФРЕЛІМО) під проводом Едуардо Мондлане розпочав збройне повстання проти португальського колоніального панування в провінції Кабу-Делгаду.

День вшановує військовослужбовців, ветеранів визвольної війни та відзначається урочистими парадами, покладанням квітів до меморіалів та культурними заходами.

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День Республіки в Руанді

Пам'ятна національна дата на честь референдуму 25 вересня 1961 року, організованого під наглядом ООН.

Під час плебісциту населення країни більшістю голосів скасувало монархічну систему та проголосувало за створення республіканського устрою, що стало вирішальним кроком до здобуття повної незалежності від Бельгії.

День пам'яті преподобної Єфросинії Олександрійської

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської - християнської святої V століття, яка, прагнучи присвятити життя Богові та уникнути небажаного шлюбу, таємно залишила дім, прийняла чоловіче вбрання та вступила до чоловічого монастиря під іменем ченця Ізмарагда.

Вона провела у суворому аскетичному послуху 38 років, прославившись духовними чеснотами, і лише перед самою смертю відкрила таємницю своєму батькові Пафнутію.

За старим календарем віряни відзначають Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, завершуючи восьмиденне молитовне вшанування народження Діви Марії.

Також у цей день вшановують пам'ять священномученика Автонома, єпископа Італійського, який наприкінці III століття під час переслідувань Діоклетіана переселився до Віфінії, навернув до християнства багатьох язичників і збудував храм на честь архангела Михаїла, де прийняв мученицьку смерть від язичницького натовпу.

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