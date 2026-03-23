Україна розглядає нові можливості поставок газу - Зеленський обговорив питання з президентом Мозамбіку
Київ • УНН
Володимир Зеленський обговорив із Даніелем Шапу постачання газу та цифровізацію. Мозамбік зацікавлений у технологіях України для захисту від терору.
Україна розглядає нові можливості поставок газу - Президент Володимир Зеленський обговорив питання з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, про що повідомив у понеділок у соцмережах, пише УНН.
Обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору
З його слів, сторони говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.
"Домовились, що наші команди працюватимуть разом", - зазначив Президент.
Подорожчання пального і газу на тлі війни на Близькому Сході вплине на інфляцію - НБУ19.03.26, 15:02 • 3680 переглядiв