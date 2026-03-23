Україна розглядає нові можливості поставок газу - Зеленський обговорив питання з президентом Мозамбіку

Україна розглядає нові можливості поставок газу - Президент Володимир Зеленський обговорив питання з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, про що повідомив у понеділок у соцмережах, пише УНН.

Обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору - написав Зеленський.

З його слів, сторони говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.

"Домовились, що наші команди працюватимуть разом", - зазначив Президент.

