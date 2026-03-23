Украина рассматривает новые возможности поставок газа - Зеленский обсудил вопрос с президентом Мозамбика

Украина рассматривает новые возможности поставок газа - Президент Владимир Зеленский обсудил вопрос с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора