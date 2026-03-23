Украина рассматривает новые возможности поставок газа - Зеленский обсудил вопрос с президентом Мозамбика
Киев • УНН
Владимир Зеленский обсудил с Даниэлем Шапу поставки газа и цифровизацию. Мозамбик заинтересован в технологиях Украины для защиты от террора.
Украина рассматривает новые возможности поставок газа - Президент Владимир Зеленский обсудил вопрос с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.
Обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора
По его словам, стороны говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.
"Договорились, что наши команды будут работать вместе", - отметил Президент.
