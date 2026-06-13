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Минздрав раскрыл правду об американских биолабораториях и образцах патогенов

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Минздрав опроверг разработку биооружия, назвав работу лабораторий сугубо гражданской. Проверки ООН и государств-участников КБТО не выявили никаких нарушений.

Минздрав раскрыл правду об американских биолабораториях и образцах патогенов

Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Украины (Минздрав), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление возможностей системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идет о деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и носит исключительно гражданский характер.

Лабораторные учреждения, принимавшие участие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений. Они в принципе не предназначены и не могли использоваться для какой-либо разработки биологического оружия или проведения исследований, направленных на создание патогенов с повышенными опасными свойствами

- указывают в Минздраве.

Там подчеркивают, что вопрос о характере украинско-американского сотрудничества в биологической сфере уже был предметом международного рассмотрения в 2022 году. По требованию российской федерации в соответствии со статьей V КБТО был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции. В ходе консультаций Украина и США предоставили детальные данные относительно соответствующих программ сотрудничества, их целей и механизмов реализации.

По результатам этих консультаций обвинения в якобы разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли подтверждения. Соответствующие вопросы также рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не было представлено доказательств, подтверждающих выдвинутые российской федерацией утверждения

- подчеркнули в Минздраве.

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Там напомнили, что в декабре 2023 года Украина официально подтвердила свою позицию на совещании государств-участников КБТО, подчеркнув, что консультативный процесс 2022 года исчерпывающе рассмотрел указанные обвинения, а сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере общественного здравоохранения полностью соответствует положениям Конвенции.

Наличие в лабораториях образцов патогенов не является исключительным или необычным явлением. Такие образцы используются во всем мире для диагностики, эпидемиологического надзора, научных исследований и реагирования на вспышки инфекционных болезней. Именно поэтому одним из направлений международного сотрудничества было повышение уровня биобезопасности и физической защиты лабораторий

- говорится в заявлении.

В Минздраве заверили, что Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности.

"Считаем важным опираться на результаты уже проведенных международных консультаций и проверенные факты, а не на предположения или интерпретации отдельных аспектов программ международной технической помощи", - призвали в Минздраве.

Контекст

Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, свидетельствующие о "долгосрочном" финансировании правительством США более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах. В этих лабораториях якобы проводят исследования биологических патогенов, некоторые из которых опасны.

В МИД Украины опровергли обвинения в якобы существовании программ по разработке биологического оружия и подчеркнули полное выполнение международных обязательств в сфере биологической безопасности.

РФ с начала войны более 13,5 тысяч раз применяла химвещества против Сил обороны Украины — Генштаб03.06.26, 20:11 • 3271 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Тулси Габбард
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Министерство иностранных дел Украины
Соединённые Штаты
Украина